El piloto de Ibiza Hugo Blascos sigue dando pasos de gigante y se cita con la élite europea en Bulgaria

A sus 11 años, Hugo Blascos Colomar continúa acumulando méritos para consolidarse como una de las grandes promesas del motocross balear y nacional. El joven piloto ibicenco afrontará este próximo fin de semana, los días 20 y 21 de junio, uno de los mayores retos de su todavía corta carrera deportiva: la semifinal del Campeonato de Europa, que se disputará en el circuito de Sevlievo (Bulgaria).

Blascos logró su clasificación directa para esta cita continental el pasado 24 de mayo en el circuito portugués de Fernao Joanes, donde disputó la última prueba clasificatoria del Europeo. El piloto pitiuso firmó una brillante actuación y finalizó en una meritoria quinta posición, un resultado que le permitió sellar su billete para la semifinal sin depender de terceros. La prueba de Bulgaria reunirá a algunos de los mejores jóvenes pilotos del continente en busca de una de las plazas que dan acceso a la gran final europea, convirtiéndose en una experiencia de enorme valor para el deportista ibicenco.

El buen momento de forma de Hugo Blascos no es casualidad. El piloto está completando una temporada muy sólida en los principales campeonatos en los que participa. Actualmente ocupa la octava posición en el Campeonato de España de Motocross, compitiendo de tú a tú con algunos de los mejores especialistas del país. Además, marcha tercero en el Campeonato de Cataluña, uno de los certámenes autonómicos con mayor nivel de participación de toda España, y lidera el Campeonato de Baleares, donde se mantiene al frente de la clasificación gracias a su regularidad y buenos resultados.

La presencia de Blascos en la semifinal del Europeo supone un nuevo paso adelante en la progresión de un piloto que continúa creciendo a gran velocidad y que sigue llevando el nombre de Ibiza por algunos de los circuitos más importantes del motocross continental. Ahora, el objetivo pasa por completar una buena actuación en Bulgaria y seguir soñando con estar entre los mejores pilotos jóvenes de Europa.