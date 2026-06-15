El Club Náutico Santa Eulalia consolida una brillante temporada de natación y anima a los jóvenes de Ibiza a sumarse a este deporte

El equipo de natación del Club Náutico Santa Eulalia continúa firmando una "destacada temporada deportiva, con excelentes resultados en las diferentes competiciones del calendario balear y nacional, reafirmando el crecimiento y la consolidación de una de las secciones deportivas más dinámicas de la entidad". A lo largo de la presente temporada, los nadadores y nadadoras del CNSE han demostrado su "compromiso, esfuerzo y progresión constante", logrando hasta la fecha "importantes marcas personales, clasificaciones para campeonatos autonómicos y nacionales, así como destacados puestos en diferentes pruebas disputadas dentro y fuera de Ibiza".

Más allá de los resultados deportivos, el Club Náutico Santa Eulalia sigue desempeñando un "papel fundamental" en la promoción de la natación en Ibiza a través de la "organización de competiciones" que se han convertido en referencias dentro del calendario balear. Entre ellas destaca especialmente el Trofeo Ibiza Fiestas de Mayo, considerado el evento de natación para categorías inferiores "más multitudinario" que se celebra en la isla.

Cada edición de este Trofeo Ibiza Fiestas de Mayo reúne a cientos de jóvenes nadadores procedentes de distintos clubes de Baleares y nacionales, convirtiendo Ibiza en un "punto de encuentro" para el deporte base. La competición no solo supone una oportunidad para que los deportistas "midan su progresión en un entorno de alto nivel", sino que también contribuye a "fomentar la convivencia, el compañerismo y el intercambio de experiencias entre jóvenes deportistas".

Junto a este emblemático evento, el Club Náutico Santa Eulalia impulsa durante todo el año diferentes jornadas, trofeos y encuentros que permiten "acercar la natación a nuevas generaciones y fortalecer la cantera deportiva de la isla". La natación es mucho más que una disciplina competitiva. Se trata de un deporte que promueve valores esenciales como el esfuerzo, la constancia, la disciplina, el respeto, la superación personal y el trabajo en equipo. Además, contribuye al "desarrollo físico y emocional de los jóvenes, fomenta hábitos de vida saludables y ayuda a construir una sólida cultura deportiva desde edades tempranas".

Con la vista puesta en la próxima temporada, el Club Náutico Santa Eulalia abre "sus puertas a todos aquellos niños y jóvenes que deseen iniciarse o continuar desarrollando su trayectoria en la natación". La entidad ofrece "programas adaptados a diferentes edades y niveles, desde la formación de base hasta la competición", brindando a los deportistas la "oportunidad de crecer en un entorno seguro, profesional y motivador". El club anima a las familias de Ibiza a "conocer de cerca esta disciplina" y a "formar parte de una sección que sigue creciendo año tras año", impulsada por "la pasión por el deporte y por el compromiso de seguir formando no solo grandes nadadores, sino también grandes personas".