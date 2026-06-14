Sergio Oruj seguirá al frente del San Pablo-Eivissa una temporada más

El San Pablo-Eivissa ha comenzado a poner las primeras piedras del proyecto 2026/27. El conjunto ibicenco, que la próxima temporada afrontará su tercera campaña consecutiva en Segunda División, ha alcanzado un acuerdo para la continuidad de Sergio Oruj, que seguirá dirigiendo al equipo desde el banquillo de Ca n’Escandell.

La renovación del técnico catalán supone una apuesta por la estabilidad después de una temporada en la que el equipo logró consolidarse un año más en la categoría de plata del fútbol sala nacional. Oruj aterrizó en Ibiza el pasado verano procedente del Ripollet, club al que estuvo vinculado durante más de dos décadas y donde se labró una sólida reputación como entrenador.

Tranquilidad en la categoria

Con una amplia experiencia y un profundo conocimiento del fútbol sala nacional, el preparador catalán condujo al San Pablo-Eivissa hasta la novena posición del Grupo 1 de Segunda División, firmando un balance de 11 victorias, cuatro empates y 15 derrotas. Los ibicencos cerraron el campeonato con 37 puntos, anotando 106 goles y encajando 99, unos números que les permitieron navegar con relativa tranquilidad en una categoría cada vez más exigente y competitiva.

La continuidad de Oruj representa un importante voto de confianza por parte de la entidad ibicenca, que considera al técnico la persona adecuada para seguir liderando un proyecto que busca dar un paso adelante y continuar creciendo en el fútbol sala nacional. Con el entrenador ya confirmado, el San Pablo-Eivissa comienza ahora a diseñar una plantilla con la que aspira a seguir asentándose entre los mejores equipos de la categoría.