La Peña Deportiva sale viva de Armilla y se jugará el ascenso en Santa Eulària

El sueño sigue intacto. La Peña Deportiva arrancó un valioso empate (1-1) este domingo en el Municipal de Armilla ante el Arenas en la ida de la última eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda RFEF. Los de Ramiro González supieron sufrir en un escenario complicado y regresan a Ibiza con una eliminatoria completamente abierta tras un encuentro igualado, intenso y cargado de tensión.

El conjunto ibicenco, con Salinas de inicio en el banquillo, salió al césped con personalidad y sin complejos pese al gran ambiente que presentaban las gradas del Municipal de Armilla. La Peña asumió el mando en los primeros minutos, tratando de imponer su ritmo y monopolizar la posesión, aunque sin llegar a generar ocasiones claras sobre la portería defendida por Jesús López.

El Arenas, lejos de inquietarse, resistió el empuje inicial de los visitantes y fue creciendo con el paso de los minutos. El partido entró entonces en una fase de máxima igualdad, con ambos equipos midiéndose mucho y minimizando riesgos conscientes de que cualquier error podía resultar letal.

Y en la primera ocasión clara llegó el gol local. Migue García encontró espacio por el costado izquierdo y puso un balón medido al área para que Álex Cabello definiera con calidad ante Lautaro y adelantara al conjunto granadino. El Arenas golpeaba en su primer disparo entre los tres palos y ponía el partido donde más le convenía.

El tanto reforzó el plan de los andaluces, cómodos defendiendo en bloque y esperando su oportunidad al contragolpe. La Peña, obligada a reaccionar, dio un paso adelante y comenzó a instalarse en campo rival. La recompensa llegó en el minuto 36. Una buena acción colectiva por la banda izquierda acabó con Fraile derribado dentro del área cuando intentaba girarse para rematar. El colegiado señaló penalti y Montori asumió la responsabilidad. El centrocampista ejecutó una panenka magistral que golpeó en el larguero antes de alojarse en la red para devolver las tablas al marcador.

El empate cambió el escenario. La Peña ganó confianza y el Arenas acusó el golpe. Aun así, los locales pudieron marcharse al descanso por delante, pero Álex Cabello no acertó a rematar un balón franco dentro del área cuando ya se cantaba el gol en la grada.

La Peña dio un paso atrás en la segunda parte

Tras el paso por vestuarios el encuentro perdió algo de ritmo. La Peña se mostró muy sólida en defensa, replegada en bloque medio y sin conceder apenas espacios, mientras que el Arenas se veía obligado a asumir más riesgos. Los de Ramiro González, cómodos en ese contexto, amenazaron en varias acciones a balón parado y con un disparo lejano de Montori que obligó a intervenir al guardameta local.

Con el paso de los minutos quedó patente que la Peña llegaba muy entera físicamente al tramo decisivo. De hecho, Ramiro González no realizó su primer cambio hasta el minuto 76, una muestra de la confianza en el rendimiento de los once futbolistas que estaban sobre el césped. Mientras tanto, el Arenas comenzó a mostrar síntomas de nerviosismo, acumulando imprecisiones y pérdidas en los momentos de mayor presión.

En el minuto 84 llegaron las entradas de Salinas y Rosa para refrescar al equipo y afrontar el último arreón local. Empujado por su afición, el conjunto granadino buscó con insistencia el gol de la victoria y estuvo cerca de encontrarlo en el tiempo añadido, pero Bolívar no acertó a superar a Lautaro en un mano a mano que pudo cambiar la eliminatoria.

La Peña resistió con orden, carácter y oficio para firmar un empate de muchísimo valor en uno de los campos más complicados de este play-off. Ahora todo se decidirá en Santa Eulària, donde los ibicencos tendrán ante su afición una oportunidad de oro para regresar a Segunda RFEF. El Municipal deberá convertirse en una auténtica caldera para empujar a los de Ramiro González hacia el ascenso.