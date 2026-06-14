Heroica remontada de la PE Sant Jordi para ascender a Tercera RFEF

La PE Sant Jordi ya es de Tercera RFEF. El conjunto ibicenco logra remontar este domingo el 1-0 de la ida ante el Pòrtol FC y se impone finalmente por dos goles a cero. Casco fue el héroe del partido tras anotar el tanto del empate en el 90, y Gualdrón haría el gol del ascenso en los primeros compases de la prórroga para devolver a los jordiers a la quinta categoría del fútbol español un año después.

Alfenoni se convirtió en el primer candidato a inaugurar el marcador. Sin embargo, cedió un pase muy manso a las manos de Pau Bujosa. La más clara llegaría para los mallorquines, después de que Ramírez colocara un disparo ajustado al palo derecho que repelió muy atento Bonet abajo. Un minuto después, Joan Martínez tuvo un remate de cabeza que rozó el lateral derecho de la meta jordiera, poco antes de que Reales reclamara penalti tras una caída en el área. Alfenoni volvió a tener otra oportunidad muy clara para adelantar a los locales tras un disparo que se presumía centro y que desvió muy atento Bujosa.

Pese a que el cuadro de Rafa Payán monopolizaba la posesión durante algunos tramos del duelo, los locales no conseguían finalizar las jugadas e inquietar ante un Pòrtol que mantuvo la muralla durante los primeros 45 minutos reglamentarios.

Iván Bonet y Casco, los héroes

Luna quiso dar el primer susto del segundo bloque con un disparo de 50 metros que se marchó ligeramente por encima del arco visitante, en el que podría haber sido el gol del año. La ocasión fue un espejismo, pues se mascaba la tragedia en el Kiko Serra después de que Bonet metiera un pie salvador en un mano a mano ante Merlin que salvó a los suyos de lo que habría sido la sentencia a la eliminatoria. El Pòrtol iba cada vez más en serio hasta que obtuvo la recompensa: provocó un penalti tras una mano de Rinson dentro del área que el colegiado decretó como punible.

Sin embargo, si había alguien que estaba sosteniendo al equipo jordier durante la tarde de este de domingo, ese era Bonet. El cancerbero adivinó la dirección del golpeo de Ramírez y mantuvo vivas las esperanzas de los jordiers, que atacaban con más corazón que juego el área portolana pero no lograban el ansiado tanto que igualara la final.

Los ibicencos solo se podían agarrar a la fe, ya que llegaba el descuento y el electrónico aún alumbraba un insuficiente 0-0. Tuvo que ser Reales, que en una increíble carrera por banda izquierda se marchó de su marcador, quien centrara el cuero al centro del área, donde apareció Casco para perforar la red mallorquina y colocar el 1-0, llevar a los suyos a la prórroga y enloquecer a los aficionados que se congregaron en el Kiko Serra.

Gualdrón se convirtió en el hombre del ascenso con un cabezazo increíble

El inicio de la prórroga comenzó con otra jugada protagonizada por Reales y Casco, que esta vez disparó una volea mordida que no alcanzó portería. La ocasión era la prueba fehaciente de que los ibicencos querían remontar la eliminatoria y hacer el segundo. Dicho y hecho. Esta vez fue Luzzi quien centró desde la banda izquierda -flanco donde los portolanos sufrían cada vez más- para que Gualdrón anotara el segundo con un cabezazo que culminó un giro de cuello espectacular. El segundo ya era una realidad y decenas de niños y jugadores del banquillo fueron a celebrarlo junto a su afición.

La fiesta aún no había acabado, ya que Luzzi pudo hacer el tercero con una chilena increíble que impactó en el travesaño de la meta mallorquina. El conjunto visitante trató de buscar algún hueco a la espalda de los jordiers con el objetivo de igualar la contienda, pero el cansancio ya hacía mella en las piernas y se vieron incapaces de inquietar a una PE Sant Jordi que se alzaría con la gloria. El árbitro pitó el final y el cuadro ibicenco celebró por todo lo alto un más que sufrido ascenso, pero que le devuelve nuevamente a la categoría donde se encontraba hace un año. La PE Sant Jordi ya es de Tercera RFEF.