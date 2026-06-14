La Federación balear evalúa en Ibiza a las jóvenes promesas del tenis

Los jóvenes tenistas de Ibiza y Formentera con mayor proyección durante esta temporada participaron el pasado viernes en una jornada de evaluación organizada por la Federació de Tennis de les Illes Balears (FTIB). La actividad se desarrolló en las instalaciones del Ibiza Club de Campo y reunió a jugadores de las categorías alevín, infantil y cadete dentro del plan de seguimiento de deportistas impulsado por la entidad federativa.

El objetivo de este programa es llevar a cabo un seguimiento individualizado de los jóvenes jugadores, tanto desde el punto de vista deportivo como personal. Para ello, la federación realiza evaluaciones periódicas en distintas áreas, lo que permite conocer de primera mano la evolución de cada tenista y adaptar las acciones de apoyo, formación y mejora a sus necesidades concretas.

Tener las mismas oportunidades de seguimiento que en el resto de islas

La concentración contó con la presencia de un equipo técnico multidisciplinar desplazado desde Palma, encabezado por el director técnico de la FTIB, Rafael Mascaró. Junto a él estuvieron los directores adjuntos Nuri Llagostera y Miquel Lladó, además de un preparador físico y un psicólogo deportivo de Ibiza, que participaron en las diferentes pruebas y valoraciones realizadas durante la sesión.

A través de estas concentraciones, la FTIB busca reforzar el trabajo de base en todas las islas y ofrecer a los deportistas de Ibiza y Formentera las mismas oportunidades de seguimiento que al resto de jugadores del tenis balear. La iniciativa pretende detectar talento, acompañar el crecimiento de los jóvenes tenistas y consolidar una estructura de apoyo que contribuya a su desarrollo dentro y fuera de la pista.

Con esta jornada en el Ibiza Club de Campo, la federación continúa "acercando sus recursos técnicos a las pitiusas" y "fortaleciendo el vínculo con los clubes y deportistas de la isla", en una "apuesta por el crecimiento del tenis base y por la formación integral de las nuevas generaciones", según apunta.