Dani de la Rúa seguirá una temporada más en el Class Sant Antoni

Daniel de la Rúa de Agustín seguirá vistiendo la camiseta del Class Bàsquet Sant Antoni en la temporada 26-27 en la Segunda FEB del baloncesto masculino español. El base de Azuqueca de Henares, capitán de la plantilla del equipo ibicenco, ha llegado a un acuerdo con la entidad para renovar su vinculación.

El jugador, que llegó al bloque de Portmany en 2022 procedente del Real Canoe madrileño, se ha convertido en una pieza fundamental en el crecimiento del Class, por lo que su continuidad era un movimiento estratégico para el director deportivo Jordi Grimau. Cumplirá su quinto ejercicio consecutivo con los pitiusos.

De la Rúa es uno de los jugadores más queridos por la afición sanantoniense y es ya un emblema del club, con el que ha vivido los momentos más importantes de la historia reciente, disputando tres finales para ascender a la Primera FEB. El azudense, que es uno de los mejores bases de la competición, seguirá poniendo su maestría en la dirección del juego, su calidad y sus puntos al servicio de Class Sant Antoni.

En la campaña 25-26 acabó con una media de algo más de 23 minutos de juego en partidos oficiales, con 10,2 puntos por encuentro. Tuvo un acierto del 43,8% en los tiros de dos, del 33,7% en los de tres y del 73,4% en los libres. Promedió 3,3 rebotes por choque, así como 5,1 asistencias. Números de jugador clave.

La continuidad de Dani de la Rúa significa la colocación de la primera piedra en la configuración la plantilla para el próximo curso, en el que el Class Sant Antoni quiere volver a ser uno de los "equipos importantes" en la competitiva Segunda FEB.