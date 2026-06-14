Aitor Molina y Sofía Juan repiten triunfo en la décima edición de la Travesía Canal de Sant Antoni

La X Travesía Canal de Sant Antoni volvió a convertir este domingo la bahía de Sant Antoni en escenario de una de las jornadas de aguas abiertas más especiales del año. La prueba, organizada por el CN Portus y que cumple su décimo aniversario, reunió en es Caló des Moro a deportistas de diferentes edades y clubes, repartidos entre las categorías absolutas masculina, femenina y relevos y en las franjas de edad de diez a 15 años, de 16 a 20 años, de 21 a 40 años y mayores de 40 años.

El gran protagonista de la clasificación general individual fue Aitor Molina, del CN Eivissa, que se impuso con un tiempo oficial de 24:39.1 y un ritmo de 1:14 por cada 100 metros. El joven nadador, nacido en 2010, firmó además la victoria en la categoría de 16 a 20 años masculina, confirmando su excelente estado de forma.

La segunda posición absoluta fue para Mario Guillén, del Club Natació Terrassa, que se llevó el triunfo en la categoría de mayores de 40 años masculina tras completar el recorrido en 24:44.1, a solo 4.9 segundos del vencedor. El podio absoluto lo completó Pau Torres, también del CN Eivissa, segundo en la categoría de 16 a 20 años, con un registro de 25:08.9.

Aitor Molina repite triunfo en la travesía de Sant Antoni. / JA RIERA

Aitor Molina, Miquel Llorens y Albert se llevan la prueba de relevos

En la clasificación femenina, la primera nadadora en cruzar la meta fue Sofía María Juan, del CN Portus, que se impuso en la categoría de diez a 15 años femenina con un tiempo de 26:47.0. Apenas dos segundos después llegó María del Mar Iban, de la A.D. Ibiza Half Triathlon, vencedora en la categoría de 21 a 40 años femenina con 26:49.1. Por su parte, Aroa Wong cerró el podio tras parar el crono en 27:03.

Sofía María Juan llega a la orilla para llevarse la prueba femenina. / JA RIERA

La jornada también contó con la modalidad de relevos, en la que se impuso el equipo formado por Aitor Molina, Miquel Llorens y Albert, con un tiempo oficial de 25:21. La segunda posición fue para el conjunto integrado por María del Mar Iban, Rafael Reyes y Francisco, que finalizó en 25:52. El tercer puesto lo ocuparon Juan Torralba, Oriol Díaz y Oscar Mauleón, con un registro de 26:33.

El CN Portus, anfitrión de la prueba, tuvo una presencia destacada tanto en la competición individual como en los relevos, especialmente en las categorías de base. La X Travesía Canal de Sant Antoni volvió a confirmar así el buen momento de la natación en aguas abiertas en Ibiza, con una participación amplia y resultados sobresalientes para los clubes de la isla.