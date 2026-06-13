El Santa Ana golpea con fuerza en Can Guerxo y deja contra las cuerdas a la UE Sant Josep

La UE Sant Josep tiene la misión prácticamente imposible. El conjunto ibicenco cayó este sábado con contundencia ante el CD Santa Ana en la ida del ‘play-off’ de ascenso a Segunda División y deberá obrar un milagro en tierras valencianas tras encajar una dura derrota por 1-7 en Can Guerxo frente a un rival que demostró por qué es uno de los grandes aspirantes al ascenso. El partido se puso cuesta arriba desde el primer suspiro. Apenas había comenzado a rodar el balón cuando Claudia, la gran protagonista del encuentro con un hat-trick, se deshizo de varias defensoras locales y batió a Luciana con un disparo imposible para adelantar al conjunto valenciano.

El tempranero gol dejó tocadas a las josepinas, que durante muchos minutos estuvieron a merced de un Santa Ana muy superior en el juego y en la intensidad. Las visitantes dispusieron de varias ocasiones para ampliar su ventaja, aunque se encontraron con una inspirada Lucía bajo palos. Poco a poco, la UE Sant Josep fue asentándose sobre la pista, pero una pérdida en salida de balón permitió a las valencianas castigar de nuevo. Raquel aprovechó el regalo para plantarse sola ante la portera ibicenca y firmar el 0-2.

El cuadro valenciano dejó claro en Can Guerxo por qué ha llegado hasta esta fase de ascenso. Dominó el balón, movió a su rival con criterio y mostró una velocidad de circulación muy difícil de contrarrestar. El técnico local pidió tiempo muerto para reorganizar a las suyas y el equipo reaccionó. El encuentro se equilibró durante algunos minutos y la sensación de dominio visitante se diluyó parcialmente. La UE Sant Josep comenzó a encontrar espacios y tuvo dos ocasiones muy claras para meterse de lleno en el partido, pero la guardameta visitante respondió con seguridad. Y cuando mejor parecían estar las ibicencas, volvió a aparecer Claudia. La jugadora valenciana culminó otra acción individual de enorme nivel para firmar el 0-3 y silenciar momentáneamente a la afición local.

Sin embargo, las josepinas no bajaron los brazos. Andrea Martín devolvió la esperanza a la grada a seis minutos del descanso con el 1-3, un gol que encendió Can Guerxo y permitió soñar con una remontada. Incluso antes del intermedio pudieron recortar aún más distancias, pero India no acertó a rematar una gran asistencia de Jéssica desde la banda izquierda. Al descanso, el marcador reflejaba un 1-3 que mantenía con vida a las locales.

Un vendaval tras el paso por vestuarios

La esperanza duró poco. El Santa Ana salió decidido a sentenciar la eliminatoria y apenas dos minutos después de la reanudación encontró el cuarto gol. Carmen rompió la defensa por la izquierda y sirvió en bandeja el tanto a Claudia, que completó su exhibición particular firmando el 1-4. El golpe fue demasiado duro para la UE Sant Josep. Las valencianas se adueñaron completamente del encuentro, monopolizando la posesión y moviendo el balón con enorme criterio.

Mientras tanto, Luciana, la guardameta local que entró en la segunda parte, siguió sosteniendo a las suyas con varias intervenciones de mérito que evitaron una goleada aún mayor. Jéssica tuvo una buena oportunidad para reducir diferencias tras una rápida transición iniciada por la propia guardameta, pero no encontró portería. El Santa Ana jugaba ya a placer. Cómodo con balón, asociándose con calidad y encontrando constantemente espacios entre líneas, fue desgastando poco a poco a las ibicencas. A falta de nueve minutos llegó el quinto tanto. Gemma probó fortuna desde media distancia y su disparo, tras tocar en una defensora, acabó dentro de la portería local.

Con la eliminatoria prácticamente decidida, las josepinas siguieron peleando con orgullo, pero el conjunto valenciano no levantó el pie del acelerador. A un minuto para el final llegó el sexto tanto y, cuando el partido agonizaba, Claudia volvió a aparecer para firmar una jugada espectacular y regalarle el séptimo gol a Carmen, cerrando una exhibición ofensiva que deja a las valencianas con pie y medio en Segunda División. La UE Sant Josep deberá aferrarse ahora a la épica para intentar darle la vuelta a una eliminatoria que se ha puesto extremadamente cuesta arriba tras el vendaval del Santa Ana en Can Guerxo.