La Peña Deportiva, a dos partidos de tocar el cielo

El partido de los partidos. Noventa minutos marcados en rojo en el calendario. La Peña Deportiva afronta este domingo (12 horas, Municipal de Armilla) el encuentro más importante de la temporada, la ida de la última eliminatoria del ‘play-off’ de ascenso a Segunda RFEF ante el Arenas de Armilla. El conjunto dirigido por Ramiro González se ha plantado en la gran final por el ascenso después de firmar un ‘play-off’ prácticamente impecable. Los de Santa Eulària, que finalizaron terceros en el Grupo 11 de Tercera RFEF, han eliminado con autoridad al Constància y al Manacor, cuarto y segundo clasificado respectivamente, demostrando que llegan al momento decisivo de la temporada en su mejor versión.

Y el camino no ha sido sencillo. En la primera ronda, la Peña empató a uno en Inca ante el Constància en un partido que mereció ganar y certificó el pase una semana después en Santa Eulària con un triunfo por 2-1. Más contundente fue todavía la eliminatoria frente al Manacor. Tras imponerse por 2-1 en la ida, los ibicencos remontaron en Na Capellera después de verse por detrás en el marcador y acabaron asaltando el feudo mallorquín por 1-3 para sellar el pase con un global de 5-2.

Ahora espera el último obstáculo antes de la gloria. Un Arenas de Armilla que ha demostrado ser un rival incómodo y competitivo, capaz de eliminar a equipos del potencial del Motril. Los granadinos cuentan en sus filas con viejos conocidos del fútbol español como Alejandro Gálvez, exjugador de la UD Ibiza, o Migue García, además de estar dirigidos desde el banquillo por Jorge Molina, histórico delantero de Primera División.

Se trata de un equipo muy sólido, construido desde el orden defensivo y al que resulta tremendamente difícil generarle ocasiones. Además, el Municipal de Armilla presentará un gran ambiente y una afición que aprieta de principio a fin, por lo que la Peña deberá mostrar personalidad para resistir la presión ambiental, competir al máximo nivel y regresar a Ibiza con un resultado que le permita jugarse el ascenso la próxima semana en Santa Eulària.

«Nos llega la gran final que todos esperábamos. Hemos dado un paso adelante en el ‘play-off’, estamos aquí por méritos propios y convencidos de que podemos conseguirlo, pero sabiendo que el fútbol va de aciertos y errores y eso no siempre se puede controlar. Lo que nos ha traído hasta aquí es ser nosotros mismos, ir a por el rival, y eso es lo que tenemos que hacer», señaló Ramiro González en la previa.

El técnico peñista destacó las virtudes del conjunto andaluz:. «Es un equipo intenso, aguerrido, muy solidario, que repliega y trabaja muy bien. Además tiene grandes individualidades. A nivel físico estamos muy bien. En Manacor la segunda parte fue espectacular y el equipo está creciendo mucho también en el aspecto mental. Hemos evolucionado como grupo, hay un ambiente de seguridad dentro del vestuario y eso nos da tranquilidad dentro de los nervios lógicos de estar a un paso de la gloria. Estamos preparados», concluyó .