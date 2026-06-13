La PE Sant Jordi, a por una remontada que valdría un ascenso

La PE Sant Jordi se juega la parte por el todo en el Kiko Serra. Los hombres que dirige Rafa Payán se verán las caras ante el Pòrtol FC este domingo a las 15.30 horas, en el partido correspondiente a la vuelta de los playoffs de la final de la fase de ascenso a Tercera RFEF. Los verdinegros están obligados a remontar el 1-0 del partido de ida y poner fin a un camino que comenzó el mes pasado tras proclamarse campeones de Primera Regional Preferente.

Los pitiusos tendrán que mejorar sus prestaciones respecto al encuentro de ida, donde no hicieron valer su dominio en algunos tramos del choque con ocasiones muy claras que no terminaron en el fondo de la red. El combinado mallorquín aprovechó los contraataques y balones a la espalda de la zaga pitiusa para adelantarse en el marcador y defender posteriormente el marcador con uñas y dientes. Por tanto, la solidez defensiva será el primer paso para comenzar la remontada y no ofrecer ninguna concesión a los portolanos.

Los datos apuntan a la remontada

Los datos permiten ser optimistas. Los jordiers desplegaron su potencial ofensivo en casa tras endosar un 4-2 como locales en la pasada eliminatoria ante el CF Sóller. Además, el último precedente de los mallorquines como visitantes también invita a la esperanza. Y es que el conjunto de Silvestre del Río cayó en el último duelo que disputó fuera de Mallorca, que fue precisamente en tierras ibicencas tras sucumbir por 2-1 frente a la UD Ibiza B.

El cuadro verdinegro quiere olvidar definitivamente los fantasmas que aparecieron hace tres semanas, cuando el CD Migjorn logró llevarse la victoria en el Kiko Serra por 1-2 y puso la primera piedra para alejarles del ascenso. Aunque ahora el rival es distinto y esta eliminatoria es otro cantar, lo cierto es que el ascenso está una vez más en juego en otra gran final, y la experiencia se convertirá en un factor clave a medida que transcurran los minutos.

De lograr la tan ansiada remontada y culminar el ascenso a Tercera RFEF, la PE Sant Jordi regresaría a la que fue su categoría hace exactamente un año y se uniría al elenco de equipos pitiusos que forman parte del Grupo 11 de la quinta categoría del fútbol nacional español. La suerte está echada y el Kiko Serra dictará sentencia.