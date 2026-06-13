Manuel Salinas, jugador de la Peña Deportiva: «Un ascenso con la Peña sería especial porque es el equipo de mi corazón»

Llegan a la última eliminatoria del play-off lanzados después de eliminar a Constància y Manacor. ¿Se siente ya el equipo a las puertas de algo grande o dentro del vestuario se intenta vivir con la misma naturalidad que las rondas anteriores?

Sabemos que estamos a dos partidos de ascender, pero también que son los dos partidos más difíciles del año. Tenemos mucha ilusión, mucho optimismo y muchas ganas. Es verdad que no conseguimos el ascenso directo, pero estamos haciendo un play-off impecable y queremos culminarlo logrando el ascenso.

La Peña era uno de los favoritos al título, terminó tercera en Liga y en el play-off se ha cargado al cuarto y al segundo clasificado. ¿Cree que llegan al momento decisivo en su mejor momento?

Sí. Hemos llegado muy bien tanto física como psicológicamente. Tenemos una gran plantilla, un once muy competitivo y un banquillo que está elevando todavía más el nivel. Lo importante es que juegue quien juegue, responde.

Ramiro González destacaba precisamente que no ha repetido once titular en ningún partido del play-off. ¿Cuánta responsabilidad tiene el entrenador en este momento del equipo?

Muchísima, hablando en positivo. No hemos repetido alineación en ningún partido del play-off y aun así hemos ganado tres de los cuatro encuentros, empatando el otro cuando también fuimos superiores. Estamos en una dinámica muy positiva y una gran parte del mérito es del míster.

Lleva tres goles en cuatro partidos del play-off y está siendo uno de los nombres propios del equipo. ¿Se viven estos encuentros de forma especial cuando sabe que cualquier detalle puede decidir una temporada?

Por supuesto. Estos partidos se deciden por pequeños detalles. El Arenas es un buen equipo, con jugadores fuertes, dinámicos y muy competitivos. Creo que la eliminatoria se la llevará quien menos errores cometa.

¿Qué rival esperan encontrarse?

Muy complicado. En su campo son muy fuertes, encajan muy pocos goles y compiten muy bien. Han eliminado al Motril, que era uno de los favoritos, y han quedado cuartos en un grupo andaluz muy exigente. Pero nosotros también tenemos armas suficientes para soñar con el ascenso y no nos vamos a guardar ni una gota de esfuerzo.

A sus 36 años, después de tantas experiencias en el fútbol, ¿disfruta más estos momentos o los sufre más?

Los disfruto igual, aunque de otra manera. Cuando eres joven vives tus primeros play-off con muchos nervios e incertidumbre. Ahora intento transmitir calma a los más jóvenes y ayudarles a gestionar esa ansiedad. Sigo viviendo el fútbol con la misma pasión de siempre. El día que pierda la ilusión seré yo quien decida dar un paso al lado, pero ahora sigo disfrutándolo muchísimo.

Usted es un hombre de la casa. Si se consigue el ascenso, ¿qué significaría?

Sería algo muy especial porque la Peña Deportiva es el equipo de mi corazón. Empecé aquí con seis años, pasé por todas las categorías hasta el primer equipo y me crié en este club. He vivido muchas cosas en el fútbol, pero conseguir un ascenso con la Peña tendría un valor diferente. Después del descenso de la temporada pasada, creo que este club merece estar, como mínimo, en una categoría superior y me haría muchísima ilusión devolverlo allí.

Desde fuera da la sensación de que este vestuario tiene algo especial. ¿Cuál ha sido la gran virtud de la Peña para llegar hasta aquí?

La calidad de la plantilla y la unión del grupo. Cuando vimos que el liderato se escapaba, quizás ya no competíamos con la misma urgencia porque estábamos en tierra de nadie. Pero cuando llegaron las eliminatorias apareció nuestra mejor versión. Somos una familia, un grupo muy sano, muy humilde, y esa unión es una de nuestras grandes fortalezas.

¿Qué ha cambiado Ramiro desde su llegada al banquillo?

Trajo una idea muy clara y nos la inculcó desde el primer día. La entendimos rápido y los resultados llegaron enseguida. Es un entrenador muy motivador, tiene a toda la plantilla implicada y eso es una virtud enorme porque todos se sienten importantes.

En una eliminatoria como esta, ¿qué pesa más: la experiencia o el estado de forma?

Para mí, el estado de forma. La experiencia ayuda en momentos puntuales, sobre todo cuando toca gestionar situaciones de presión, pero por sí sola no te gana un play-off. Lo más importante es llegar bien, tener una plantilla competitiva y que todos estén enchufados.

¿Consigue dormir bien la noche antes de partidos como este?

Ahora sí [risas]. Hace años no. Antes me acostaba pensando en cómo celebraría un gol o una victoria. Con la experiencia aprendes a vivirlo de otra manera y a gestionar mejor los nervios. Sigo sintiendo la misma ilusión, pero con más tranquilidad.

Si se consigue el ascenso, ¿qué importancia tendría para Santa Eulària y para toda la isla recuperar una plaza en Segunda RFEF?

Sería muy importante. Al final vendrían aquí filiales como el Barça, el Espanyol o el Valencia, con futbolistas que dentro de unos años seguramente estarán jugando en Primera División. Para los niños de la cantera es fundamental tener ese espejo donde mirarse. Queremos ascender por el club, por Santa Eulària y por toda la cantera.

Ha vivido muchos vestuarios en la Peña. ¿Dónde colocaría a este grupo?

Entre los tres mejores en los que he estado. Es imposible convivir diez u once meses sin que haya alguna discusión propia de la competitividad, pero aquí nunca ha habido un problema serio. Es un vestuario espectacular y eso también explica por qué estamos donde estamos.

¿Qué tiene el Manuel Salinas de hoy que no tenía aquel jugador que debutó en el primer equipo?

Experiencia, seguro [risas]. Cuando era joven solo pensaba en marcar goles. Con los años he aprendido otras cosas, he jugado más de mediapunta, me he vuelto un futbolista más completo. Intentas quedarte con lo mejor de cada entrenador que has tenido y maduras tanto dentro como fuera del campo.

Lleva 15 goles esta temporada entre Liga y play-off. ¿Se sigue sintiendo la misma emoción al marcar?

Sí, eso no cambia. Cuando meto un gol sigo viendo las estrellas. Son unos segundos de felicidad que cuesta muchísimo explicar. Quien no lo ha vivido quizá no lo entienda, pero es una sensación única.

¿Qué mensaje le envía a la afición antes de esta eliminatoria?

Que este ascenso no es solo de los jugadores ni de la Peña Deportiva, es de todos. Sabemos que algunos aficionados viajarán a Granada y nos ayudarán muchísimo, pero sobre todo me gustaría ver el Municipal lleno en la vuelta. Allí vamos a jugar con 3.000 personas en contra, apretando y ayudando a su equipo. Nosotros vamos a defender a la Peña, a Santa Eulària y a toda nuestra gente. Y en casa necesitaremos que la afición juegue con nosotros porque se nota muchísimo cuando está ahí.