Julio César HM iguala el récord nacional absoluto del Hipòdrom de Sant Rafel

El Hipòdrom de Sant Rafel vivió este sábado una reunión de trote enganchado marcada por un registro histórico. Julio César HM, con Alejandro Nicolás Sala en la conducción, igualó el récord nacional absoluto de la pista con un promedio kilométrico de 1:14.6 en el Premi Sergey, disputado sobre 1.700 metros en modalidad autostart.

La marca calca el crono conseguido hace apenas dos semanas por Hijo de Tonio HM, que también logró dicha marca. De esta manera, Julio César HM se suma al techo histórico del recinto ibicenco y firma una de las actuaciones más destacadas de la temporada en Sant Rafel.

El gran momento de la noche llegó en la cuarta carrera con el Premi Sergey, prueba internacional dotada con 404 euros en premios. Julio César HM se impuso con autoridad por delante de Flash Oaks, conducido por Guillermo Cardona, y de Emoción BS, con Francisco Marimon.

Invictus CB y John Wayne HM se llevaron las dos primeras carreras

La reunión arrancó a las 20 horas con el Premi Stradivarius MR, una carrera nacional en modalidad handicap sobre 1.700 metros. La victoria fue para Invictus CB, conducido por Julio Marí, que completó la distancia con un registro de 1:19.4 tras partir desde los 1.750 metros. Kalistro EMA, con Adrián Escandell, finalizó segundo; mientras que Lindy Hop CX, guiado por Juan Francisco Planells, ocupó la tercera plaza.

En la segunda carrera, el Premi Spirit du Karabag, de categoría internacional y salida autostart, John Wayne HM se llevó el triunfo con Carlos Riera en la conducción. La prueba, también sobre 1.700 metros, dejó un triple empate en el crono de los tres primeros clasificados, todos con 1:17.7. Kalenji Pla Rib, conducido por Juan Planells, fue segundo, y Kalypso Civico, con Marta Cívico, terminó tercero.

Elguz de Florange con Marc Marimón se impuso en la Prova Infantils. / Joan Costa Guasch

Elguz de Florange, con Marc Marimon, se llevó la Prova Infantils

La tercera cita de la noche, el Premi Sim Sam Suc, volvió a disputarse sobre 1.700 metros en modalidad autostart. Luxury Plus Civico, guiado nuevamente por Marta Civico, logró la victoria con la marca de 1:17.6. Jar Jar Binks, con Juan Francisco Planells, fue segundo con 1:17.7; mientras que Mistic CR, conducido por José Luis Torres, completó el podio con 1:17.9.

La jornada en el Hipòdrom se cerró con la Prova Infantils, disputada sobre 2.100 metros y con grandes actuaciones de las jóvenes promesas. El triunfo fue para Elguz de Florange, con Marc Marimón, que marcó un tiempo de 1:25.0. Meraki Costa, conducido por Tànit Costa, terminó en segunda posición con un registro de 1:25.6.