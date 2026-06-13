Jonás Souto, billarista de Ibiza, reafirma su dominio en España con tres medallas

Jonás Souto continúa desplegando su talento allá por donde pasa. El billarista ibicenco logró alzarse con tres medallas - dos oros y una plata- en los Campeonatos de España que se están celebrando desde principios de esta semana en la sala X-United de Sevilla.

Souto brilló el pasado lunes en la XVI edición del torneo de selecciones autonómicas, donde fue el capitán de la Selección Balear conformada por Xisco Barceló, Juanjo Liébana y Óscar Olivas. Los baleares comenzaron con fuerza en la primera ronda, después de imponerse a la selección catalana con un marcador de 2-1. Posteriormente, llegó el turno de enfrentarse al combinado gallego, contra el que el grupo capitaneado por Souto cayó por 1-2. Sin embargo, no había tiempo para lamentos, ya que en la misma tarde el cuadro balear se resarció ante la selección vasca venciendo nuevamente por 2-1.

El triunfo les condujo hacia la semifinal, donde los isleños consiguieron la victoria por 1-2 con los triunfos de Barceló y Souto. En la final aguardaba la selección andaluza A, que mantuvo el duelo igualado hasta la partida definitiva, en la que, quien si no, Souto volvería a dar prueba de su talante y habilidad para imponerse por 3-8 y dar el segundo y definitivo punto para los baleares, que les conducía al oro.

Souto se colgó la plata en Bola 8

Al día siguiente aguardaba el Campeonato de Bola 8, en la que el ibicenco comenzó a sobresalir desde la primera ronda con un contundente 7-4 sobre Pedro Junyent. Cuatro horas después y rondando el mediodía, llegó el siguiente choque ante Toni Pons, a quien Souto se impondría nuevamente con mayor superioridad que en primera ronda (7-3). Ya en dieciseisavos, el que fuera nombrado Deportista del año en la isla se impuso por 8-3 ante Sergio Lagunas, mostrando una clara superioridad que le llevaba en volandas hacia octavos. Allí se vería las caras con Álvaro Canóniga, quien le dio más pelea, aunque también terminaría sucumbiendo por un resultado de 8-4.

En cuartos y semifinales se pondría aún más difícil, ya que Souto logró vencer por un ajustado 8-6 a Juan Carlos Expósito y por 8-5 ante Antonio Martínez, en la que sería la antesala a la ansiada final. Aunque el pitiuso cayó por 4-8 frente a Francisco José Díaz, logró colgarse una valiosa plata tras una gran actuación.

El ibicenco se llevó el gato al agua en Bola 10

Finalmente, llegaría la competición de Bola 10, donde comenzaría arrasando desde el pasado jueves por la mañana tras imponerse por 7-3 ante Domingo González y 7-1 frente a Antonio Peláez. Samuel Bru sería el siguiente rival del ibicenco, que volvió a aplastar a su rival, en esta ocasión por 8-0. Ya en octavos, Souto tuvo mayores dificultades para sobreponerse a Carlos Belmonte, al que le endosó un 8-5. Renzo Sierra sería la próxima víctima de 'The Island Boy' en cuartos, a quien Souto venció por 8-4.

Mismo resultado ocurriría en la vía de acceso a la final, es decir, las semifinales, en las que el ibicenco volvió a demostrar que no se pone nervioso en los momentos importantes para vencer por 4-8 a David Alcaide. A falta de un solo paso para la gloria, el billarista balear se impondría durante la tarde del pasado viernes a Francisco Sánchez por 8-5 en la finalísima para colgarse el segundo oro, la tercera medalla, y volver a dejar a Ibiza en lo más alto del billar nacional, a la espera de que tenga lugar el campeonato de Bola 9.