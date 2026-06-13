La deportividad y la diversión, protagonistas en el tercer Circuito Trikids del año

La tercera prueba de la décima edición del Circuito TriKids volvió a llenar de ambiente Santa Gertrudis con una jornada en la que los más pequeños fueron los protagonistas. La cita, que se desarrolló durante la tarde de este sábado, contó con la participación de 54 niños y niñas de entre dos y 15 años, repartidos en seis salidas a lo largo de aproximadamente dos horas de actividad.

El formato se adaptó a las diferentes edades de los participantes, con recorridos progresivos en natación, bicicleta y carrera a pie. La vuelta de natación fue de 25 metros; mientras que la carrera a pie fue de 250 metros y la reducida, de 150 metros. La vuelta en bicicleta, finalmente, fue de 600 metros y la reducida, de 250 metros.

La prueba, organizada por Ibiza Blue Challenge en colaboración con la Federación Balear de Triatlón y el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Eulària, forma parte de un proyecto de cinco carreras, una por cada municipio de la isla. La jornada celebrada este fin de semana corresponde a la tercera cita del calendario, que continuará en agosto con la prueba que acogerá Sant Antoni por las fiestas de Sant Bartomeu y finalizará en noviembre en Sant Joan.

Un proyecto que cumple diez años

Los primeros en partir serían los más pequeños, nacidos en 2023 y 2024, correspondientes a las categorías baby y prebenjamín 1, que ofrecieron una prueba realmente disputada. A partir de ahí, los pequeños deportistas de prebenjamín, benjamín, alevín e infantil llevaron a cabo sus respectivas competiciones, en las que el buen ambiente, las familias, la deportividad y las risas endulzaron una soleada tarde en los alrededores e interiores de la piscina municipal del pueblo.

El objetivo principal del torneo es acercar el triatlón a las nuevas generaciones y dar visibilidad a este deporte desde una perspectiva lúdica, participativa e inclusiva. Por ese motivo, todos los participantes reciben el mismo reconocimiento, con una medalla finisher y un regalo en cada carrera, sin clasificaciones ni diferencias entre los niños. El proyecto, que cumple ya diez años desde su puesta en marcha en 2017, ha mantenido una gran acogida por parte de las familias y acumula ya más de 40 pruebas Trikids organizadas.