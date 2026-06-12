Teodora Coman, culturista de Formentera y campeona de España de bikini fitness: «Siempre he optado por el culturismo natural, pero respeto si alguien decide usar química»

El culto al cuerpo ha sido siempre una de las actividades que el ser humano ha promovido desde la Antigua Grecia. Sin embargo, esta disciplina se ha ido reciclando con el paso de los años de tal forma que han ido surgiendo nuevas variantes poco conocidas en algunos países. Una de ellas es el bikini fitness, reconocida de forma oficial en 2010 y de la que Teodora Coman (Rumanía, 1986) es una de sus figuras más importantes en el ámbito balear y nacional. La atleta bucarestina, residente en Formentera desde hace más de 20 años, se proclamó vencedora en la Copa de España celebrada el pasado fin de semana en Oviedo y atiende a Diario de Ibiza para explicar cómo vivió la experiencia de convertirse en campeona nacional y contar cómo es el día a día en el mundo de la musculación.

¿Cómo vivió la experiencia de ser campeona de España?

Fue una experiencia increíble. Como siempre, viví la competición con muchos nervios e ilusión, pero afortunadamente todo salió muy bien. Disfruté muchísimo del ambiente, del nivel de las participantes y de poder formar parte de un evento tan importante como es la Copa de España, aunque siempre me ponga muy nerviosa antes de salir al escenario.

¿Cómo se preparó para esta competición?

La semana previa disminuyo la intensidad y el volumen de trabajo. Dejo de entrenar tan pesado y realizo sesiones más ligeras para favorecer la recuperación y llegar al día de la competición con las máximas garantías. En cuanto a la nutrición, controlo aspectos como la ingesta de agua y reduzco progresivamente los carbohidratos y la sal para llegar en las mejores condiciones posibles.

¿Qué expectativa tenía de cara a la competición? ¿Esperaba conseguir la primera posición?

Siempre que compito salgo con la mentalidad de ganar, porque soy muy competitiva y me gusta exigirme al máximo.

«Cuando empecé, veía chicas que competían con esos físicos que parecían casi perfectos y me preguntaba si algún día yo podía llegar a ese nivel» Teodora Coman — Culturista

¿En qué consiste exactamente el bikini fitness?

Es una categoría dentro del culturismo femenino que se centra en la estética, la simetría corporal y la condición física general. Se valora un físico tonificado, equilibrado y femenino, junto con la presentación en el escenario, el posado y la puesta en escena.

¿Qué le motivó a adentrarse inicialmente en este mundo?

Tengo que decir que empecé por una cuestión de salud. Con el tiempo, mientras me iba adentrando en el mundo del entrenamiento, veía chicas que competían y me preguntaba si algún día yo podía llegar a ese nivel, con esos físicos que parecían casi perfectos. Eso me motivó a trabajar cada vez más en mí misma, con constancia y disciplina… y hoy puedo decir que lo he conseguido.

¿Se puede competir utilizando la química tradicional o es una categoría estrictamente natural?

Sí se puede, pero en mi caso personal, únicamente utilizo suplementación básica como proteína y vitaminas, siempre dentro de un enfoque saludable y natural.

Usted ha comentado que busca promover este deporte con un enfoque natural, pero ¿qué opinión le merece que haya culturistas que utilicen química?

Es una decisión muy personal. Cada atleta elige el camino que quiere seguir y es consciente de los riesgos que asume, porque el uso de química requiere mucha precaución y puede tener consecuencias importantes para la salud. En mi caso, siempre he optado por el culturismo natural, pero respeto las decisiones de cada uno dentro del deporte. Yo he ido mejorando mi físico poco a poco con cada competición, que es precisamente lo que me motiva a seguir compitiendo. Además, después de dos embarazos, mi cuerpo cambió mucho, y este proceso también ha sido parte de mi evolución. Para mí, el objetivo no es solo alcanzar un ideal estético, sino superarme en cada etapa y seguir progresando de forma saludable y natural.

Teodora Coman posa con la medalla de campeona de España. / IFBB Federation

¿Cómo es su plan de alimentación para conseguir un cuerpo de atleta?

Mi rutina alimentaria es bastante estricta, como la de cualquier deportista de élite. En la alimentación, doy mucha importancia a la proteína, pero también controlo cuidadosamente las cantidades, pesando los alimentos y prestando atención tanto a las grasas como a los carbohidratos para mantener un equilibrio adecuado según la fase de preparación.

¿Cree que el hecho de rendir culto al cuerpo provoca mucho ego entre las competidoras?

Creo que el ego no es algo exclusivo de este deporte, sino que está presente en muchos ámbitos de la vida cotidiana.

«El entrenamiento de fuerza es fundamental y es mucho más que una cuestión estética: es salud, disciplina y constancia» Teodora Coman — Culturista

¿Cree que esta disciplina tiene la visibilidad que merece a nivel balear y nacional?

Considero que el culturismo, y en concreto el bikini fitness, no tiene la visibilidad que realmente merece, ni en Baleares ni en el resto de España. Es un deporte que requiere una preparación constante durante los 365 días del año y que, más que una disciplina puntual, se convierte en un auténtico estilo de vida. En Baleares, además, el hecho de no contar actualmente con un campeonato regional limita todavía más la proyección y las oportunidades de los atletas. Por todo ello, creo que sería importante darle mayor reconocimiento y visibilidad a este deporte.

¿Qué objetivos tiene a corto y medio plazo? ¿Tiene algún sueño de cara al futuro?

Mi próximo objetivo es el Southern European que se celebrará el 20 de junio en Portugal. Estoy centrada en llegar en las mejores condiciones posibles y dar lo mejor de mí. A largo plazo, mi sueño es poder llegar a competir en el Olympia, que es la máxima meta dentro de este deporte.

¿Qué le recomendaría a cualquier mujer que quisiera adentrarse en esta disciplina?

Que no tenga miedo. El entrenamiento de fuerza es fundamental y es mucho más que una cuestión estética: es salud, disciplina y constancia. Es importante empezar con buena guía, ser paciente con el proceso y disfrutar de cada pequeño progreso, porque los resultados llegan con el tiempo y el compromiso.