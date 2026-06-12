Paulina Buforn impulsa en Ibiza el primer campus de tecnificación para las jóvenes promesas del balonmano

Sant Josep acogerá el primer campus de tecnificación de balonmano impulsado por la Asociación Paulina Buforn, una iniciativa que nace con la voluntad de reforzar la formación de los jóvenes jugadores y jugadoras de Ibiza y de consolidarse como una cita anual dentro del calendario deportivo de la isla. El proyecto, que tendrá lugar entre el 29 de junio y el 3 de julio en los pabellones de sa Blanca Dona y Can Guerxo, se presentó la mañana de este viernes en un acto en el que estuvo presente la balonmanista ibicenca junto a Xicu Ribas, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sant Josep, y Javier Bonet, director insular del Consell de Ibiza.

Las jornadas contarán además con la presencia de perfiles de primer nivel nacional e internacional. Entre ellos estarán José Ignacio Prades, exseleccionador español femenino y técnico con experiencia internacional, y María Cadens, preparadora física de la selección española absoluta. Ambos participarán en las sesiones de tecnificación y ofrecerán formaciones específicas sobre preparación física y conceptos técnico-tácticos defensivos.

También estarán presentes referentes como Petar Cikusa, jugador del Barça y de la selección española, y Marta López, cuatro veces olímpica con las Guerreras. «Esto será el capítulo más bonito y simbólico de mi carrera deportiva», señaló Buforn en la presentación, en la que también destacó que la presencia de deportistas en diferentes momentos de sus carreras permitirá a los jóvenes conocer de cerca distintas realidades del alto rendimiento, desde quienes están iniciando su camino hasta quienes afrontan la recta final de una trayectoria de élite.

La primera edición contará con 80 jóvenes inscritos

Las plazas para la tecnificación ya están completas. La organización había previsto inicialmente 84 participantes y finalmente contará con 80 inscritos, una cifra que permitirá formar grupos de trabajo de calidad para las categorías de alevín, infantil y cadete. Buforn explicó que el objetivo no era «abrir una actividad masiva», sino «ofrecer una atención cuidada y adaptada a los jugadores y jugadoras».

La deportista pitiusa explicó que el campus nace «desde el agradecimiento y el arraigo a la isla». La internacional ibicenca señaló que el balonmano le ha dado mucho más que una trayectoria deportiva y que este proyecto busca devolver parte de todo lo recibido. «Venimos a cubrir un espacio que tenía demanda», defendió Buforn, convencida de que el balonmano en Ibiza es un deporte «muy importante, con mucha historia y con muchas personas que hacen muy buen trabajo».

De forma paralela, se mantiene abierta la inscripción al ciclo formativo, que podrá seguirse tanto de manera presencial como online y también en diferido durante un periodo determinado. La propuesta está pensada no solo para entrenadores de balonmano, sino también para técnicos de otros deportes colectivos interesados en contenidos como la preparación física en edades de formación.

Una visita al centro de interpretación de Sa Caleta, entre las actividades del programa

Por su parte, Javier Bonet destacó que la propuesta suponía «una oportunidad que no se podía perder», al estar liderada por Paulina Buforn, considerada una de las grandes referentes del balonmano ibicenco en activo. Bonet incidió además en que el balonmano de la isla necesitaba también un espacio propio de tecnificación con proyección de futuro, ya que cuenta con numerosos campus de fútbol y algunos de baloncesto.

La iniciativa no se limitará únicamente a los entrenamientos en pista. El campus combinará sesiones de tecnificación con actividades culturales, experiencias de convivencia, deportes complementarios, charlas y un ciclo formativo dirigido también a entrenadores y entrenadoras. Entre las actividades previstas figura una visita al centro de interpretación de Sa Caleta, donde los participantes conocerán la historia de los primeros asentamientos fenicios y púnicos, así como propuestas acuáticas, tenis de mesa y modalidades de balonmano en hierba o con dinámicas propias del balonmano playa.

La primera edición de la tecnificación Paulina Buforn inicia un nuevo capítulo en el balonmano base de la isla que, tras contar con el respaldo de figuras con alcance nacional e internacional, además del interés suscitado por parte de jóvenes de la península, convierte a Ibiza en un punto importante en la formación de futuras promesas que, tal vez en un futuro, alcancen los logros que ha conseguido Buforn.