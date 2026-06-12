La octava edición del Torneo Terrenauto MercedesTrophy reúne a 78 jugadores en Golf Ibiza

Golf Ibiza acogió el pasado sábado 6 de junio la octava edición del Torneo Terrenauto MercedesTrophy de golf, una cita que reunió a 78 jugadores amateur de la isla en una jornada deportiva desarrollada en excelentes condiciones y con un notable ambiente de participación. El torneo, organizado por Terrenauto, concesionario oficial Mercedes-Benz en Ibiza y Formentera, se disputó en un recorrido de 18 hoyos y volvió a consolidarse como una de las citas destacadas del calendario local de golf, combinando competición, hospitalidad y encuentro entre jugadores, clientes y colaboradores.

En el plano deportivo, Juan Carlos Bermúdez se adjudicó el título de campeón de primera categoría, mientras que Manuel Antonio Pastor García fue el vencedor en segunda categoría. El campeón de categoría Scratch fue David Cardona. Además de la clasificación principal, la jornada incluyó diferentes premios especiales que añadieron emoción al recorrido. Mercedes Bonet y Valentino Pettinato recibieron el Premio al Drive Más Largo TaylorMade en categoría femenina y masculina, respectivamente.

Por su parte, Monaco Alexander fue reconocido con el Premio a la Bola Más Cercana AMG; James Gordon obtuvo el Premio a la Bola Más Cercana Mercedes-Benz GLC 100% eléctrico; Borja Galván ganó el Premio a la Bola Más Cercana ECCO; y Ariette Van Driel recibió tanto el Premio a la Bola Más Cercana Julián Ramos Tabares como el reconocimiento a Mejor Dama clasificada. A lo largo de la jornada, los jugadores pudieron optar a diferentes premios especiales y disfrutar del avituallamiento, así como de degustaciones especiales gracias al producto de Julián Ramos Tabares – Guijuelo – y al Cava Villa Conchi, de bodegas Araex.

Tras el juego, llegó el momento de brindar y celebrar la jornada con un cóctel, un sorteo de regalos y la entrega de premios, en un ambiente distendido que contó con la ambientación musical de Mimi Barber y puso el broche final a la competición. El Torneo Terrenauto forma parte del circuito MercedesTrophy 2026, una competición de alcance internacional que reúne cada año a jugadores de distintos países y que, en esta edición, cuenta con Ibiza como única parada en Baleares.

En el caso de Terrenauto, sus clientes mejor clasificados en las dos categorías oficiales representarán al concesionario en la Final Nacional MercedesTrophy, que tendrá lugar del 2 al 5 de julio en el Real Golf La Manga Club, en Murcia. El colofón de este prestigioso circuito llegará con la celebración de la Final Mundial, que tendrá lugar entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre en Alemania. Allí, tres representantes españoles competirán con el objetivo de repetir el título conseguido por última vez en la edición de 2022. Este año, el circuito internacional llegará a más de 60 países, con una participación estimada de 60.000 jugadores.

Asimismo, otro de los premios especiales del torneo reconoce al cliente Terrenauto Mercedes-Benz mejor clasificado en categoría Scratch, con una invitación para participar en el torneo de ganadores de la Fundación Seve Ballesteros, en el Real Golf de Pedreña. Desde Terrenauto se ha querido "agradecer la participación de todos los jugadores, así como la colaboración de Golf Ibiza y de las marcas y entidades que han contribuido a hacer posible esta edición". La empresa reafirma así su compromiso con el deporte local, con sus clientes y con la comunidad de Ibiza y Formentera, impulsando "iniciativas que van más allá de la actividad comercial y que contribuyen a generar experiencias compartidas en la isla".

Relación de ganadores