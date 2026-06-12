Gran tarde de deporte, inclusión y superación en la IV Diada del VII Circuit Esportiu Inclusiu d’Eivissa

El pasado jueves, el Pabellón de Es Viver acogió una emocionante jornada de escalada organizada por Addif y patrocinada por el Consell de Ibiza, junto al Club Eivissenc de Muntanya. Durante la actividad, los participantes pudieron conocer de cerca este apasionante deporte, aprender sus fundamentos y disfrutar de diferentes retos adaptados a todos los niveles. Tras una breve presentación y calentamiento, los deportistas se equiparon con arneses y escarpines para poner a prueba sus habilidades en las distintas zonas de escalada del pabellón. La jornada estuvo marcada por el compañerismo, el esfuerzo, las risas y la ilusión de superar nuevos desafíos.

La iniciativa cuenta con la participación de 21 deportistas de Addif, acompañados por del equipo técnico y de apoyo, así como 14 participantes del Club Eivissenc de Muntanya y sus técnicos. Además, asistieron al evento la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Eivissa, Lola Penín, que pudo compartir esta experiencia inclusiva. Desde Addif quisieron "agradecer especialmente al Club Eivissenc de Muntanya su implicación y dedicación para hacer posible una tarde inolvidable donde el deporte volvió a demostrar que no existen barreras cuando trabajamos juntos".