La Copa del Mundo de Tiro con Honda de Ibiza se presentará este sábado en Málaga

La séptima Copa del Mundo de Tiro con Honda, que se celebrará en Ibiza del 19 al 25 de octubre de este año, será presentada este sábado en Villanueva de la Concepción, en Málaga, durante una jornada dedicada a esta modalidad tradicional. El municipio malagueño acogerá la segunda Tirada de El Torcal y un taller de confección de hondas, en una cita que reunirá a una treintena de participantes.

El encuentro servirá como escaparate para la competición internacional que tendrá lugar en la isla, una prueba que volverá a situar a Ibiza en el mapa mundial del tiro con honda. La presentación correrá a cargo de la Asociación Mundial de Tiro con Honda, cuyo presidente, el ibicenco Pep Ribas, estará presente en el evento para dar a conocer los detalles de la cita mundialista de octubre.

Además de informar sobre la Copa del Mundo, Ribas también explicará el trabajo que desarrolla la Asociación Mundial de Tiro con Honda, una entidad que ya cuenta con miembros de una treintena de países y que continúa impulsando la expansión internacional de esta disciplina. La jornada en El Torcal contará con una tirada en modalidad de piedra y con un taller de elaboración de hondas dirigido por Pepe ‘El Talanco’, pastor, hondero y una figura muy apreciada entre los practicantes de este deporte tradicional. La organización corre a cargo de la Asociación de Torcaleros de la zona, con el apoyo de la Asociación Mundial de Tiro con Honda.

Pepi, entre las participantes más destacadas de la competición

La presencia de la Copa del Mundo de Ibiza en esta cita malagueña refuerza los vínculos entre diferentes territorios donde el tiro con honda mantiene una notable implantación. De hecho, varios honderos de la provincia de Málaga ya han participado en competiciones internacionales celebradas en Mallorca e Ibiza, con especial protagonismo para los representantes de Álora, que han conseguido varios podios en categoría masculina y femenina.

Entre las participantes más destacadas figura Pepi, ganadora de la categoría femenina durante los dos últimos años, lo que confirma el creciente nivel competitivo de los honderos malagueños. Aunque la tirada de este sábado está planteada principalmente para deportistas de la zona, también está prevista la participación de algún hondero llegado desde Mallorca.

De cara al futuro, la organización no descarta que Málaga y otros puntos de la península puedan acoger campeonatos de mayor entidad, con una participación más amplia e incluso internacional. Mientras tanto, Ibiza continúa preparando la Copa del Mundo de octubre, una cita que reunirá a honderos de diferentes países y que volverá a convertir la isla en referencia mundial de esta disciplina ancestral.