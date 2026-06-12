El Bàsquet Sa Real sigue sin reunir el dinero necesario para competir en Tercera FEB

El Bàsquet Sa Real continúa inmerso en una carrera contrarreloj para asegurar su presencia en Tercera FEB la próxima temporada. El conjunto ibicenco, que ha firmado la mejor campaña de su historia y llegó a pelear por los puestos de ‘play-off’ de ascenso hasta la penúltima jornada, todavía no ha conseguido reunir los 40.000 euros que necesita para garantizar la viabilidad de su proyecto nacional.

La entidad presidida por José Bueno busca uno o varios patrocinadores que cubran la aportación que hasta ahora realizaba Instalaciones Arévalo, principal patrocinador del club durante las dos últimas temporadas. La empresa ibicenca, que ha iniciado una profunda reestructuración interna coincidiendo con el cincuenta aniversario de su fundación, ha reducido su inversión en el primer equipo, aunque seguirá colaborando económicamente con el club.

El tiempo apremia. El Sa Real dispone hasta el próximo 28 de junio para cerrar la financiación necesaria. De no conseguirla, la entidad se verá obligada a tomar decisiones drásticas. Entre las alternativas que maneja figura la renuncia a la plaza en Tercera FEB o la búsqueda de una solución que permita liberar recursos económicos destinados actualmente al uso de sus instalaciones deportivas. El club recuerda además que es la única entidad deportiva de la isla que asume un canon anual de aproximadamente 25.000 euros para el mantenimiento de sus instalaciones, una cantidad que, en caso de modificarse este escenario, podría destinarse íntegramente a sostener la estructura del primer equipo.

Desde la directiva admiten que la continuidad del proyecto nacional está seriamente comprometida sin una aportación privada que cubra el vacío dejado por el patrocinador principal. Por ello, han intensificado los contactos con empresas e instituciones de la isla y hacen un llamamiento al tejido empresarial ibicenco para evitar que el equipo pierda en los despachos una categoría que se ha ganado sobre la pista.

“Representamos a Ibiza a nivel nacional y ofrecemos una importante visibilidad de marca”, defienden desde la entidad, que destaca la repercusión mediática de la competición, el alcance de sus redes sociales y la exposición que genera cada desplazamiento por diferentes puntos de la geografía española. Un escaparate que el Sa Real espera convertir en el argumento definitivo para encontrar el apoyo que le permita seguir compitiendo entre los mejores equipos de la categoría.