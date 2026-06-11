La Vuelta Ibiza Ciclismo Base by Parrot abre inscripciones para su tercera edición

La Vuelta Ibiza Ciclismo Base by Parrot celebrará del 9 al 12 de octubre una nueva edición en Ibiza. La prueba, que alcanza este año su tercera edición, ya ha abierto el plazo de inscripciones y volverá a ofrecer a los más jóvenes la oportunidad de disfrutar del ciclismo en un entorno único, coincidiendo con uno de los grandes fines de semana ciclistas del calendario ibicenco.

Organizada por el Portinatx Cycling Team Club Ciclista, la cita está dirigida a corredores y corredoras de las categorías Promesa, Principiante, Alevín, Infantil y Cadete, tanto en modalidad masculina como femenina. El objetivo de la prueba es seguir impulsando el ciclismo base y fomentar la participación de las nuevas generaciones en una experiencia deportiva pensada especialmente para ellos. De esta forma, la Vuelta Ibiza Ciclismo Base by Parrot se integra dentro de una programación que consolida a Ibiza como un destino de referencia para la práctica deportiva también durante el otoño.

El coste de la inscripción para no federados será de diez euros

La participación será gratuita para los corredores federados, mientras que los no federados podrán formalizar su inscripción por un importe de diez euros. La organización ha establecido un límite máximo de 150 participantes. La recogida de dorsales tendrá lugar el sábado 10 de octubre entre las 8.45 y las 9.45 horas. Los horarios definitivos de las etapas y los recorridos se darán a conocer próximamente.

Las inscripciones deberán realizarse a través de la página web de la Federación de Ciclismo de las Islas Baleares y permanecerán abiertas hasta el 9 de octubre a las 17 horas o hasta completar las plazas disponibles. Con esta nueva edición, la Vuelta Ibiza Ciclismo Base by Parrot reafirma su compromiso con la promoción del deporte base y con el desarrollo de las futuras generaciones de ciclistas, ofreciendo a niños y niñas una oportunidad para competir, convivir y disfrutar del ciclismo en la isla de Ibiza.