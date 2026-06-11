Los jóvenes talentos del tenis de las islas se reúnen en Ibiza

La Federació de Tennis de les Illes Balears (FTIB) desplazará este viernes a Ibiza su programa de seguimiento dirigido a los jugadores más destacados en edad escolar de Ibiza y Formentera durante la temporada 2025/2026. La concentración se desarrollará en las instalaciones del Ibiza Club de Campo, de 17 a 20 horas, y estará destinada a tenistas de las categorías alevín, infantil y cadete que han sobresalido a lo largo del curso deportivo.

Para esta jornada, la FTIB contará con un equipo técnico desplazado desde Palma de Mallorca, encabezado por Rafael Mascaró, director técnico de la federación. También formarán parte del dispositivo Nuri Llagostera y Miquel Lladó, en calidad de directores adjuntos. Además del trabajo técnico en pista, el programa contará con la participación de un psicólogo deportivo y un preparador físico de la isla, con el objetivo de realizar una valoración más completa de los deportistas convocados.

La iniciativa tiene como finalidad establecer un control técnico, físico y psicológico que permita llevar a cabo un seguimiento real y continuado de la evolución de los jóvenes tenistas. De esta forma, la Federació de Tennis de les Illes Balears busca conocer de cerca la progresión de los jugadores con mayor proyección de las Pitiusas y acompañar su desarrollo deportivo a lo largo del tiempo.