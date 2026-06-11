Dani Becerra recibe la octava estrella y se queda a un maratón de completar su vuelta al mundo

El atleta ibicenco Dani Becerra ha recibido oficialmente la medalla de ocho estrellas de Abbott, una distinción reservada a los corredores que han completado los ocho grandes maratones que integran el circuito Abbott World Marathon Majors. Con este reconocimiento, el deportista del Club Atletismo Ibiza se convierte en el primer ibicenco en alcanzar este hito dentro del circuito más prestigioso del maratón internacional.

La distinción llega después de que se oficializara la incorporación del Maratón de Ciudad del Cabo como octava prueba del circuito. La cita sudafricana ha culminado con éxito el proceso de evaluación al que estaba sometida y se suma así a Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York y Sídney como una de las grandes referencias mundiales de la distancia de 42,195 kilómetros.

Becerra participó el pasado mes de mayo en el Maratón de Ciudad del Cabo, una carrera especialmente exigente por las condiciones de calor, humedad y un recorrido marcado por constantes desniveles. Su llegada a meta supuso mucho más que completar una nueva prueba internacional, ya que le permitió recibir de forma provisional la octava estrella y cerrar un objetivo que perseguía desde hacía años: finalizar los ocho maratones que conforman el circuito Abbott World Marathon Majors.

Próximo objetivo: la vuelta al mundo corriendo maratones

«Lograr la octava estrella supone una enorme satisfacción personal. Detrás hay varios años de entrenamientos, viajes, sacrificio en solitario y experiencias inolvidables. Es un reconocimiento que representa mucho más que ocho maratones», explica el corredor ibicenco. Lejos de dar por concluida su aventura, Becerra ya tiene fijado un nuevo desafío en el calendario. El próximo 20 de septiembre tomará la salida en el Maratón de Buenos Aires con un objetivo muy concreto: completar una vuelta al mundo corriendo maratones en los seis continentes.

Después de haber competido ya en Europa, Norteamérica, Asia, Oceanía y África, la capital argentina le permitirá sumar también Sudamérica y cerrar así un proyecto personal construido a base de disciplina, constancia y pasión por el deporte. «Cuando empecé nunca imaginé estar tan cerca de dar la vuelta al mundo haciendo lo que me gusta. Haber completado los ocho Majors es algo muy especial, pero ahora también me ilusiona la posibilidad de cerrar este reto corriendo maratones en los seis continentes», señala Becerra.

Con la octava estrella ya en su poder, Dani Becerra ha comenzado a preparar el reto de Buenos Aires. Por delante le esperan varios meses de entrenamiento en pleno verano ibicenco, en los que el calor, la humedad y la acumulación de kilómetros volverán a poner a prueba su capacidad de sacrificio antes de afrontar una cita que puede permitirle completar su particular vuelta al mundo corriendo maratones.