El torneo ‘El Vizietto King of the Beach’ toma Santa Eulària

La playa de Santa Eulària volvió a convertirse este fin de semana en el epicentro del vóley playa pitiuso con la celebración del torneo ‘El Vizietto King of the Beach’, una nueva prueba puntuable de la Liga Beachvolley El Vizietto 2026. La competición reunió a decenas de jugadores de todas las edades en una intensa jornada deportiva marcada por el "buen ambiente, la participación y el espectáculo sobre la arena". Desde las categorías de formación hasta la absoluta, los participantes disfrutaron de un formato tan exigente como atractivo, en el que la capacidad de adaptación y el rendimiento individual cobran un protagonismo especial.

El sistema King of the Beach, uno de los más populares dentro del vóley playa, obliga a los jugadores a cambiar constantemente de compañeros y rivales, premiando la regularidad y la versatilidad de cada deportista a lo largo de la competición. Durante toda la jornada se disputaron encuentros de gran nivel en las categorías alevín, infantil, cadete-juvenil y senior absoluto mixto, confirmando el excelente momento que atraviesa esta disciplina en Ibiza y Formentera gracias al trabajo de promoción y formación que viene desarrollando el Club La Tribu en los últimos años.

En la categoría absoluta, la victoria fue para la pareja formada por Niko y Jaia, que se impuso en la clasificación final por delante de Emi y Vanda, segundos clasificados. El tercer puesto fue para Álvaro y Paula. En categoría cadete-juvenil, el triunfo correspondió a Adrià y Noemí, mientras que Pau y Emma finalizaron en segunda posición. El podio lo completaron Valentino y Martina. Por su parte, en categoría infantil, Julen y Pai se adjudicaron la primera plaza. Kevin y Joel terminaron segundos y Valeria y María cerraron el podio con la tercera posición.

Entre los más pequeños, en categoría alevín, el equipo integrado por Sana, Juliana, Rosley y Emanuel se proclamó campeón del torneo, mientras que la segunda posición fue para el conjunto formado por Héctor, Gorka, Luca, Santi y Alma. Más allá de los resultados, la organización destacó el excelente comportamiento de los participantes, la implicación de las familias y la gran respuesta del público, que acompañó durante toda la jornada en una playa de Santa Eulària que presentó una magnífica imagen.

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Desde el Club La Tribu Ibiza & Formentera agradecieron el apoyo de patrocinadores, instituciones, voluntarios y familias, cuya colaboración continúa siendo fundamental para seguir impulsando el crecimiento del vóley playa en las Pitiusas. La próxima parada del circuito ya tiene fecha. Será el próximo 27 de junio en la playa de s’Arenal de Sant Antoni, donde se disputará la cuarta prueba puntuable de la Liga Beachvolley El Vizietto 2026, una competición que sigue consolidándose como una de las grandes referencias del vóley playa balear.