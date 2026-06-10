Toni Roig, arquero de Ibiza, conquista el bronce en el Campeonato de España de Campo

Los arqueros ibicencos volvieron a destacar en una cita de ámbito nacional durante el Campeonato de España de Campo, celebrado el pasado fin de semana en Hoyos del Espino (Ávila). Toni Roig, del Club S’Arc d’Eivissa, y Jaume Llorens, del Club Es Cubells, representaron al tiro con arco pitiuso frente a algunos de los mejores especialistas del país.

La actuación más brillante llegó de la mano de Toni Roig, que logró la medalla de bronce en la categoría de Recurvo Senior Hombre. El deportista ibicenco completó un campeonato muy sólido y se mantuvo entre los mejores durante todo el recorrido, hasta asegurar un puesto en el podio nacional en una de las modalidades más técnicas y exigentes del tiro con arco.

Por su parte, Jaume Llorens también firmó una destacada participación en la categoría de Compuesto Senior Hombre. El arquero del Club Es Cubells concluyó en la decimoquinta posición en una división de gran nivel competitivo, situándose entre los mejores arqueros nacionales de su especialidad.

El Campeonato de España de Campo exige a los deportistas precisión, concentración y una gran capacidad de adaptación, al desarrollarse en recorridos al aire libre con distancias variables y diferentes dificultades técnicas. Sin embargo, la actuación de Roig y Llorens supone un nuevo éxito para el tiro con arco ibicenco, que continúa consolidando su presencia en competiciones nacionales gracias al trabajo de sus deportistas y clubes.