Maldova des Puig, Jaded RS, Gosse d’Urzy, Hijo de Tonio HM e Ideal Thoris brillan en la jornada de trote de Sant Rafel

El Hipòdrom de Sant Rafel vivió este domingo una nueva jornada de trote enganchado con la disputa de cinco carreras incluidas en el programa de la Federació Balear de Trot. La reunión, celebrada entre las 19 y las 20.40 horas, dejó victorias para Maldova des Puig, Jaded RS, Gosse d’Urzy, Hijo de Tonio HM e Ideal Thoris, en una tarde marcada por la variedad de modalidades, entre hándicap y autostart, y por la presencia de ejemplares nacionales e internacionales.

La primera carrera de la jornada, el Premi Nardo HG, se disputó sobre una distancia de 2.100 metros en modalidad hándicap y trote enganchado nacional. La victoria fue para Maldova des Puig, conducido por Carlos Riera, que se impuso por delante de Lindy Hop CX, con Juan Franc Planells, y de Heaven des Llorer, guiado por Antonio Ferrer. La cuarta plaza fue para Invictus CB, con Julio Marí.

A continuación, en el Premi Nostalgica RAL, también sobre 2.100 metros pero en modalidad autostart internacional, el triunfo correspondió a Jaded RS, con Antonio Juan Ferrer en la conducción. La segunda posición fue para Indian Crown HM, conducido por Carlos Riera, mientras que Kalypso Civico, con Marta Riera, completó el podio. El Amor de Ka, guiado por Jorge Ginard, finalizó cuarto.

Ideal Thoris se llevó la prueba con mayor dotación económica

La tercera prueba, el Premi Noeud Marin, regresó al formato hándicap sobre 2.100 metros y dejó la victoria de Gosse d’Urzy, conducido por Llorenç Ferrer, que partía desde los 2.150 metros. Tras él se clasificaron Karateka Plus, con Marta Riera, e Iohdeco TF, con Antonio Juan Ferrer. La cuarta plaza fue para Mistic CR, conducido por José Luis Torres.

Ideal Thoris con Adrián Escandell se impuso en la prueba especial de la reunión / Joan Costa Guasch

En la cuarta carrera de la tarde, el Premi New Look MAB, disputado en autostart internacional sobre 2.100 metros, Hijo de Tonio HM se llevó la victoria con Carlos Riera. Giant’s Causeway, con Manuel Reyes, terminó segundo, seguido de Apparizione Mail, conducido por Juan Franc Planells, y de Emocion BS, con Francisco José Marimon.

La jornada se cerró con el Premi Mystere du Lahme, la prueba de mayor dotación económica, con 1.500 euros en premios y una distancia de 2.500 metros. En esta carrera internacional TF, Ideal Thoris se impuso con Adrián Escandell en la conducción. La segunda posición fue para Flo du Derby, guiado por Aitor Civico, mientras que Fairway La Vitard, con Vicente Marí, ocupó la tercera plaza. Completaron la clasificación premiada Flash Oaks, Bon Lucernais y Jack Saltor.

Con este programa, el Hipòdrom de Sant Rafel volvió a reunir a aficionados y protagonistas del trote en una tarde de competición que dejó cinco vencedores distintos y carreras muy disputadas en el calendario balear.