Fútbol
GO Football Academy Ibiza convierte Sant Carles en un fenómeno viral antes de su estreno
La iniciativa impulsada por la SE Sant Carles y GO Football Academy supera los 20 millones de visualizaciones y reunirá en la isla a destacadas figuras del fútbol profesional
La primera edición de GO Football Academy Ibiza 2026 ya se ha convertido en un éxito incluso antes de comenzar. El proyecto, impulsado conjuntamente por la Sociedad Esportiva Sant Carles y GO Football Academy, ha logrado superar los 20 millones de visualizaciones en redes sociales gracias a la colaboración de futbolistas, exjugadores y embajadores vinculados al fútbol de élite.
La repercusión alcanzada resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta el punto de partida de la entidad organizadora. La cuenta oficial de la SE Sant Carles, que ronda los 900 seguidores, ha superado las 300.000 visualizaciones en los últimos meses gracias a los contenidos relacionados con esta experiencia deportiva.
El campus, que se celebrará del 29 de junio al 4 de julio en Sant Carles de Peralta, apuesta por un formato diferente al de los campus convencionales. El objetivo es acercar el fútbol profesional a los jóvenes de Ibiza mediante entrenamientos y convivencias con jugadores y exfutbolistas que han desarrollado sus carreras en la élite.
Villa, Jordi Alba y Pepe Reina son algunas de las caras detrás del proyecto
Entre las figuras confirmadas destacan nombres como Nolito, Isaac Cuenca, Dani García Lara y, como gran novedad, el defensa del Real Betis Marc Bartra, que participará durante varios días en las actividades programadas. Además, el proyecto ha recibido el respaldo público de personalidades como Unai Emery, Jordi Alba, David Villa, Pepe Reina, Luis Milla o Cani.
Los organizadores destacan también el impacto promocional que la iniciativa está generando para Ibiza, asociando la imagen de la isla al deporte base y a la formación de jóvenes futbolistas. A ello se suma el apoyo de colaboradores como Invisa Hoteles y Tomorrowland, entre otras empresas que se han sumado al proyecto. Con las inscripciones ya cerradas y los preparativos en su recta final, GO Football Academy Ibiza afronta su estreno con la intención de ofrecer una experiencia única a los participantes y consolidarse como una cita de referencia para el fútbol formativo en la isla.
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