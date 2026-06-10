El balonmano ibicenco presume de cantera

El balonmano base ibicenco bajó el telón a la temporada 2025-26 por todo lo alto. Las pistas polideportivas de Puig d’en Valls y el Polideportivo Insular de Blancadona acogieron el pasado sábado una multitudinaria diada interislas de categorías benjamín y alevín que reunió a cerca de 300 jóvenes deportistas de Ibiza y Mallorca en una jornada marcada por el deporte, el compañerismo y la convivencia.

La cita contó con la participación de 31 equipos. Un total de 11 conjuntos llegados desde Mallorca (siete alevines y cuatro benjamines) se desplazaron hasta la isla para medirse a 20 equipos ibicencos, repartidos a partes iguales entre ambas categorías. Durante toda la mañana, los dos escenarios de competición ofrecieron partidos de gran nivel, dejando patente el excelente momento que atraviesa el balonmano formativo en Baleares y el crecimiento que está experimentando este deporte en las Pitiusas gracias al trabajo de clubes, entrenadores y familias.

Tras la intensa jornada deportiva, toda la actividad se trasladó al Polideportivo Insular de Blancadona, que acogió la tradicional fiesta de clausura del deporte en edad escolar organizada por la Delegación Insular de Balonmano de Ibiza. Allí se procedió a la entrega de trofeos de las distintas competiciones escolares, premiando el trabajo realizado durante toda la temporada por jugadores, técnicos y clubes.

En categoría alevín mixta, el título fue para Sa Ferradura Puchi, mientras que el Handbol Club Ibiza finalizó en segunda posición y el CEIP Venda d’Arabí completó el podio. En infantil masculino, el campeón fue Grupamar Puchi. La segunda plaza fue para Vallados Ibiza HC Ibiza y la tercera para Peña Deportiva Riera-Ramos. Por su parte, en infantil femenino, la Peña Deportiva Rampuixa-Marteya se proclamó campeona, seguida de Suministros Ibiza HC Ibiza y Grupo Juan Bufí Puchi.

En categoría cadete masculina, la Peña Deportiva se adjudicó el primer puesto, por delante de DC10 Ibiza HC Sant Josep, segundo clasificado, e Infinitel HC Ibiza, que cerró el podio. Mientras, en cadete femenino, el título fue para High Security HC Ibiza. Punkytrans Puchi logró la segunda posición y S/C Instalaciones HC Sant Josep terminó en tercer lugar. La jornada concluyó con la tradicional foto de familia en Blancadona, una imagen ya habitual que reunió sobre la pista a jugadores, entrenadores, árbitros, directivos y familiares para poner el broche de oro a una temporada de crecimiento y consolidación para el balonmano pitiuso. La instantánea sirvió para reflejar la unión existente entre todos los estamentos de este deporte y el buen trabajo que se viene realizando desde hace años en las categorías de formación.

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Más allá de los resultados, la cita volvió a poner de manifiesto la buena salud de la cantera insular y el papel fundamental que desempeña el deporte escolar en la formación de los más jóvenes. Un cierre de curso a la altura de una temporada que deja motivos para el optimismo en el futuro del balonmano ibicenco.