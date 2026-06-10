La 43ª Milla Urbana Isla de Ibiza rinde homenaje a Paco Quirós

La 43ª Milla Urbana Isla de Ibiza 2026 rindió un emotivo homenaje a Paco Quirós Torres, atleta, duatleta y triatleta ibicenco muy querido en el mundo del deporte pitiuso. El Club J.A.S.A. quiso recordar su figura durante la celebración de la prueba y anunció que, desde esta edición, la carrera de cinco kilómetros que se disputa cada año al término de las millas populares y de élite pasará a llamarse 5K Memorial Paco Quirós Torres.

El reconocimiento contó con la presencia de su hijo Pau y de su mujer, Patri, quienes recogieron una figura del 'Verru' como símbolo de identidad de Ibiza. Además, tanto los trofeos como las medallas de la jornada reflejaron el nombre del homenajeado.

Pep Ribas entrega el Verro al hijo de Paco, Pau, en presencia del concejal de deportes de Sant Antoni, Daniel Sánchez. / Milla Urbana Isla de Ibiza

Quirós, fallecido hace dos años a los 76 años, dedicó buena parte de su vida al deporte, especialmente a las carreras populares, las pruebas de fondo y disciplinas combinadas como el duatlón, el triatlón o el quadriatlón. Su trayectoria y su calidad humana dejaron una profunda huella entre quienes compartieron kilómetros y competiciones con él.

El 5K se disputó en el mismo circuito del puerto de Sant Antoni que acoge la Milla Urbana, aunque con una ampliación del recorrido hasta el faro del muelle y el dique. Los participantes completaron cuatro vueltas a un trazado de 1.250 metros hasta alcanzar la distancia total de cinco kilómetros.