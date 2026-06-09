Josep Maria Berrocal y el Class Bàsquet Sant Antoni separan sus caminos

Josep Maria Berrocal no continuará como entrenador del Class Bàsquet Sant Antoni de la Segunda FEB. El técnico catalán ha recibido una suculenta oferta del baloncesto profesional asiático, que ha decidido aceptar. Ante esta situación, el club ibicenco y Berrocal han acordado la rescisión del contrato que unía ambas partes, posibilitando así la salida del preparador, que se marcha tras dirigir al equipo ibicenco una temporada.

La incorporación de Berrocal el pasado verano procedente del Bayern Múnich supuso un golpe de efecto en la entidad. El de Barcelona implantó su idea desde el principio, convirtiendo al Class en un equipo muy competitivo. Los isleños pasaron, por primera vez, una eliminatoria de la Copa de España, dejando en la cuneta al Grupo Alega Cantabria de la Primera FEB. En la Liga, se proclamaron subcampeones del Grupo Este, con un balance de 20 victorias y 6 derrotas. Ya en el play-off de ascenso, eliminaron en la primera ronda al Cáceres Patrimonio de la Humanidad y en la segunda al Starlabs Morón. En la última y definitiva no pudieron con el Insolac Caja 87, que acabó subiendo a la antesala de la ACB.

“Ha sido una corta pero intensa temporada. Estoy orgulloso"

“Ha sido una corta pero intensa temporada. Estoy orgulloso. El equipo ha crecido semana a semana, llegando a jugar a un gran nivel. El resultado del último partido en casa no puede borrar el gran trabajo hecho por todos durante nueve meses”, ha manifestado Berrocal, que también ha tenido palabras de elogio para los miembros del CBSA: “Quiero agradecer al club, jugadores y staff todo el esfuerzo y dedicación. Llegar a donde hemos llegado, y mantenerse, está al alcance de muy pocos”.

Tampoco se ha olvidado de los seguidores del Class. “Tener una afición como la que tenemos también hace a este club muy especial. Jugar en Sa Pedrera acogidos y sostenidos por nuestra gente ha sido una experiencia inolvidable. Gracias de todo corazón por vuestro apoyo”, ha añadido el míster. “Pero ahora toca decir adiós. La vida del entrenador profesional es así, toca tomar decisiones, muchas veces difíciles; y esta es una de ellas. Toda nuestra familia nos marchamos agradecidos por la oportunidad de haber podido vivir en Sant Antoni este tiempo”, ha comentado Berrocal. “Os deseamos toda la suerte para la próxima temporada. Disfrutad del camino, del día a día. Los resultados y el perseguido ascenso llegarán, no tengo ninguna duda”, ha subrayado el reputado entrenador. “Ibiza, la Isla Blanca, permanecerá para siempre muy dentro en todos nosotros. ¡Gracias y hasta pronto!”, ha terminado diciendo.

Desde el Club Bàsquet Sant Antoni queremos desearle a Josep Maria y su familia la mayor de las suertes, además de agradecerles esta intensa temporada juntos", señaló el club.