El equipo femenino de K4 del CNSA conquista la medalla de plata en la Copa de España

Extraordinario resultado el obtenido por las palistas del Club Nàutic Sant Antoni, que el pasado fin de semana lograron la medalla de plata en el Copa de España Sprint Cadete, que se celebró en el embalse de Pontillón de Castro, en la provincia gallega de Pontevedra. El equipo K4 de Mujer Cadete lo formaron Gabriela Mendes, Odalis Posado, Laura Rubio y Berta Sans, esta última perteneciente al Club Nàutic Ciutadella e incorporada recientemente a las filas del CNSA para completar la tripulación, tras el inesperado abandono de una compañera en el mes de marzo.

El éxito de las palistas K4 de Es Nàutic aún resulta más destacado si se tiene en cuenta que apenas habían tenido oportunidades de preparar la prueba junto a la palista menorquina, con la que sólo habían realizado previamente tres sesiones de entrenamiento conjunto. Únicamente pudieron con el equipo del CNSA las deportistas locales del Club Náutico Cobres, siendo terceras las palistas del Club Piragüismo Verducido-Pontillón.

Hay que subrayar también la clasificación de Gabriela Mendes para la Final A de la prueba K1 500, donde finalizó en una meritoria quinta posición tras ir en puestos de podio durante gran parte de la prueba. Berta Sans, que también compitió en K1 500 metros en Mujer Cadete A, obtuvo asimismo un gran resultado, al ser 7ª en la Final A. Odalis Posado compitió muy bien en K1, clasificándose para la Final C, donde finalizó en sexta posición. Por su parte, Liam López e Izan Pascual no consiguieron acceder en K1 y K2 a las finales tras la disputa de las series clasificatorias contrarreloj.

Los resultados del equipo de Es Nàutic constituyen una inyección de motivación de cara al Campeonato de España Sprint Cadete, que se disputará dentro de cinco semanas en este mismo escenario. Gabriela y Odalis son Cadetes B (15 años), mientras que las Cadetes A tienen 16 años.