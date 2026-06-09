El Arenas de Armilla, última trinchera de la Peña Deportiva para ganar la guerra

La Peña Deportiva ya divisa la meta. Después de superar con autoridad al Constància y al Manacor, el conjunto de Santa Eulària se encuentra a solo dos partidos de regresar a Segunda RFEF. El último obstáculo en el camino hacia el ascenso será el Arenas de Armilla, un rival incómodo, competitivo y muy difícil de derribar que ha convertido la solidez defensiva en su principal seña de identidad. Los de Ramiro González llegan lanzados al momento decisivo de la temporada. La victoria del pasado domingo en Na Capellera (1-3), culminada con una remontada de carácter, confirmó el excelente estado de forma de un equipo que ha ido creciendo con el paso de las semanas y que parece haber encontrado su mejor versión cuando más importa.

No ha sido un curso sencillo para los peñistas. La Peña finalizó tercera en el Grupo 11 de Tercera RFEF, a 18 puntos del Mallorca B y a nueve del propio Manacor, pero logró recomponerse en el momento clave. A finales de marzo, la directiva decidió relevar a Raúl Garrido tras una racha de dos derrotas y un empate que amenazaba incluso la presencia en el ‘play-off’. La apuesta por Ramiro González surtió efecto. El técnico revitalizó al equipo, lo clasificó para las eliminatorias de ascenso y ya ha eliminado al cuarto y al segundo clasificado de la liga balear.

Último combate antes de la gloria

El rival será el Arenas de Armilla, cuarto clasificado del Grupo 9 andaluz con 54 puntos en 34 jornadas. Un equipo experimentado, muy bien trabajado tácticamente y con nombres conocidos para el aficionado. En su plantilla figuran futbolistas como Alejandro Gálvez, exjugador de la UD Ibiza, o Migue García, con una larga trayectoria en el fútbol profesional. En el banquillo aparece además un nombre ilustre: Jorge Molina, exdelantero de Getafe, Betis, Elche o Granada, retirado en 2023 y convertido ahora en entrenador.

El conjunto granadino no destaca precisamente por su exuberancia ofensiva. Marcó 38 goles y encajó 29 durante la fase regular, números que reflejan a la perfección su filosofía. Es un equipo al que cuesta hacer daño, que se siente cómodo en partidos cerrados y que convierte cada encuentro en una batalla de paciencia. De hecho, en cuatro partidos de ‘play-off’ ha dejado su portería a cero en tres ocasiones, repitiendo en todas ellas el mismo resultado: 1-0.

Su camino hasta la final tampoco ha sido sencillo. Primero eliminó al Torre del Mar con dos victorias por 1-0 y posteriormente dejó en la cuneta al Motril, uno de los grandes favoritos al ascenso. Ganó 1-0 en la ida y resistió en la vuelta para firmar un empate a uno que le dio el billete para la ronda definitiva. Sin embargo, la eliminatoria frente al Motril también dejó pistas sobre dónde puede sufrir este Arenas. En el partido de vuelta fue sometido durante muchos minutos por un rival que apostó por llevar la iniciativa y acumular posesión. Los granadinos sobrevivieron gracias a su orden defensivo y a una enorme capacidad de sacrificio, pero concedieron numerosas llegadas y acabaron el encuentro al límite. Además, Javier Sánchez Conde fue expulsado en el descuento y se perderá, salvo sorpresa, el encuentro de ida frente a la Peña.

Los números también revelan una diferencia notable entre sus actuaciones como local y visitante. Lejos del Municipal de Armilla, el conjunto andaluz ha mostrado más debilidades y solo ha conseguido una victoria en sus últimos siete desplazamientos. En casa, por el contrario, se ha convertido en un rival temible y apenas ha cedido dos derrotas en todo 2026. La Peña ya sabe lo que le espera. Un rival sólido, intenso y difícil de desordenar, pero también un equipo con menos pólvora ofensiva que otros adversarios a los que se ha enfrentado esta temporada. Miguel Bolívar, con 11 goles, Pablo Aguilar, con diez, y Dani Salvatierra, autor de siete tantos y especialmente inspirado durante el ‘play-off’, son las principales amenazas de un equipo que ha llegado hasta aquí a base de competitividad y resistencia.

La Peña Deportiva afronta ahora el último examen antes de tocar la gloria. Dos partidos separan a los de Santa Eulària del regreso a Segunda RFEF. Dos partidos para devolver al club al lugar del que cayó hace apenas dos años y para culminar una remontada que hace apenas dos meses parecía poco menos que imposible.

Ramiro González: «Estos chicos están preparados para grandes cosas»

En el vestuario de la Peña Deportiva reina el optimismo. Ramiro González, entrenador de los de la Villa del Río, se mostró satisfecho tras eliminar al Manacor y destacó el nivel mostrado por los suyos en las dos eliminatorias disputadas hasta la fecha. «Estamos muy contentos. Puede parecer que ha sido fácil, pero nos hemos enfrentado a dos grandes equipos y hemos sido superiores. No hay que olvidar que el Manacor ha peleado por el liderato de la liga hasta el final y que hemos superado la eliminatoria de forma merecida. Hemos hecho un fútbol atrevido, vistoso y hemos competido a un gran nivel», señaló el entrenador.

El preparador de la Peña reconoció que el cuerpo técnico ya trabaja en el análisis del Arenas de Armilla, aunque recordó que a estas alturas de la competición ya no existen rivales sencillos. «Estamos estudiando al próximo rival y sabemos que es un gran equipo. Los que hemos llegado hasta aquí es porque hemos hecho muchas cosas bien durante toda la temporada. Tenemos muchísima ilusión y llegamos en un gran momento», explicó.

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Uno de los aspectos que más valora Ramiro González es la implicación de toda la plantilla. De hecho, la Peña no ha repetido once inicial en ninguno de los partidos disputados durante el ‘play-off’. «No hemos repetido alineación en ninguna de las eliminatorias y eso demuestra el nivel que está dando toda la plantilla. Todos los jugadores están aportando, están comprometidos y preparados para competir. Estos chicos están listos para dar grandes sorpresas y vamos a ir a por ello», afirmó.