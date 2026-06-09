Abiertas las inscripciones para Cobra Race Ibiza 2026, el "gran reto del deporte funcional"

Ibiza volverá a convertirse en el epicentro del deporte funcional el próximo 3 de octubre de 2026 con la celebración de la segunda edición de Cobra Race Ibiza, una cita que regresa al Recinto Ferial tras el éxito alcanzado el pasado año y que supondrá la cuarta edición desde su creación. La organización ha anunciado la apertura oficial de inscripciones para una competición que combina carrera y estaciones funcionales en un formato dinámico, exigente y accesible para deportistas de todos los niveles.

Organizada por la Asociación para el Fomento del Deporte Funcional en Baleares, Cobra Race se ha consolidado como uno de los eventos deportivos con mayor crecimiento en las islas, reuniendo a atletas, aficionados al fitness, corredores y amantes de los retos deportivos en una experiencia donde el esfuerzo, la superación personal y el compañerismo son los auténticos protagonistas.

Los participantes deberán completar un recorrido que combina carrera con diferentes estaciones funcionales, poniendo a prueba fuerza, resistencia, capacidad cardiovascular y estrategia. La prueba contará con categorías élite, intermedio y open, tanto en modalidad individual como por parejas, permitiendo la participación de atletas experimentados y también de personas que desean iniciarse en este tipo de competiciones. Más allá de los resultados, Cobra Race busca ofrecer una experiencia deportiva completa en un ambiente motivador, inclusivo y cargado de energía.

Tras la gran acogida de la edición anterior, la organización espera superar las cifras de participación registradas en 2025 y consolidar a Ibiza como una de las sedes de referencia del deporte funcional en Baleares. "Queremos seguir construyendo una comunidad deportiva fuerte, abierta y motivadora. Cobra Race no es solo una competición; es una experiencia que invita a cada participante a superar sus propios límites y descubrir hasta dónde puede llegar", destacan desde la organización.

La Asociación para el Fomento del Deporte Funcional en Baleares quiere aprovechar esta nueva edición para invitar a todos los gimnasios, boxes, entrenadores personales y comunidades deportivas de la isla a sumarse al proyecto. Con el objetivo de impulsar el deporte funcional en Ibiza, la organización ofrece la posibilidad de colaborar y dar visibilidad a sus centros deportivos sin ningún coste, fomentando así el crecimiento conjunto de toda la comunidad fitness de la isla. Las inscripciones ya pueden realizarse a través de la página web oficial de la Cobra Race. Las plazas son limitadas y la organización recomienda formalizar la inscripción cuanto antes para beneficiarse de los primeros tramos de precio.