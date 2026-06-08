La selección escolar de Ibiza compite en las finales autonómicas de ciclismo en carretera con 13 jóvenes promesas

La selección escolar de ciclismo en carretera de Ibiza participó este domingo en las finales autonómicas de los Jocs Escolars de Baleares, celebradas en Palma y consideradas una de las citas más importantes del calendario de formación del ciclismo balear. La expedición ibicenca estuvo formada por 13 corredores de las categorías infantil y cadete, que representaron a la isla frente a los mejores ciclistas escolares de Mallorca, Menorca y Formentera. Más allá de los resultados, la jornada sirvió para medir el nivel del ciclismo base pitiuso en una competición de máximo nivel autonómico.

Los representantes de Ibiza fueron Marc Serra, Mateo Moya, Marc Cardona, Adrián Roselló, Ian Roper, Inés Ribas, Jana Tur, Ester Ramón, Pablo Fernández, María Tur, Isabel Pérez, Blanca Roncero y Marc Bonet, quienes completaron una destacada actuación marcada por el esfuerzo, el compañerismo y el compromiso mostrado durante toda la competición. La selección estuvo acompañada por los técnicos Luis Miguel Marty, del CE Master Team; Antonio Bonet, del Portinatx Cycling Team; y Juan Guasch y Eva Tur, del Club Ciclista San Rafael-Construcciones S XXI, encargados de coordinar el trabajo del combinado insular.

La presencia de 13 jóvenes corredores en esta cita autonómica confirma el buen momento que atraviesa el ciclismo de base en Ibiza, fruto del trabajo que desarrollan clubes, entrenadores y familias durante toda la temporada. La competición permitió además a los deportistas acumular experiencia frente a algunos de los mejores talentos de Baleares y seguir dando pasos en su formación deportiva.

Desde la delegación de Ibiza se valoró el rendimiento y la actitud mostrada por todos los integrantes de la selección, destacando su comportamiento ejemplar y el orgullo con el que defendieron los colores de la isla en una prueba de gran exigencia competitiva.