El Open Internacional de Santa Eulària bate todos los récords con 230 participantes

Santa Eulària volvió a convertirse este fin de semana en la capital balear del tenis de mesa. El XXII Open Internacional de Santa Eulària reunió a 230 jugadores, una cifra nunca antes alcanzada por el torneo y que supone un nuevo récord desde la creación de la competición. Durante tres jornadas de intensa actividad, el pabellón municipal acogió a deportistas de todas las edades y niveles procedentes de distintos puntos de España y de varios países, para consolidar una cita que año tras año continúa creciendo hasta convertirse en una de las referencias del tenis de mesa nacional.

El récord de inscritos confirma la excelente salud de un torneo que ya venía registrando cifras muy destacadas en las últimas ediciones, pero que en 2026 ha dado un paso más al reunir la participación más numerosa de su historia. Además del elevado número de participantes, el campeonato volvió a destacar por la variedad de categorías y por el alto nivel competitivo mostrado sobre las mesas. Las pruebas de promoción, competición federada, dobles, veteranos, categoría femenina y los distintos cuadros absolutos se celebraron durante todo el fin de semana en un ambiente marcado por la convivencia y la pasión por este deporte.

Imagen del podio femenino. / Ibiza Tenis de Mesa

Uno de los grandes atractivos de la competición volvió a ser el Open A, la categoría reina del torneo, que coronó al alemán Lars Herlicher tras imponerse en una final de gran nivel al jugador del Santjosep.net-Sant Jordi, Héctor Saavedra. El también palista del conjunto ibicenco Iván Martín compartió la tercera posición junto a Filip Szymansky. La representación pitiusa también tuvo un papel destacado en otras categorías.

José Ramírez se proclamó campeón del Open Veteranos, mientras que la dupla formada por Héctor Saavedra e Iván Martín conquistó el título en la modalidad de dobles. En categoría femenina, el triunfo fue para Silvia París, que además firmó una sobresaliente actuación al alcanzar la final del Open B, donde terminó como subcampeona.