La natación de Ibiza brilla en Valencia con el logro de 16 medallas

La natación ibicenca volvió a demostrar este fin de semana su excelente estado de salud. El Club Náutico Santa Eulalia y el Club Natació Portus completaron una brillante actuación en el XIV Trofeo Real Club Natación Delfín, celebrado en Sedaví (Valencia), una de las competiciones más prestigiosas del calendario nacional en piscina de 50 metros. Entre ambas entidades, los representantes pitiusos sumaron un total de 16 medallas individuales, además de un podio en relevos y dos récords del campeonato, confirmando el gran nivel que atraviesa la natación de la isla tanto en categorías de formación como absolutas.

El Club Náutico Santa Eulària fue uno de los equipos más destacados del torneo. La expedición ibicenca regresó con ocho medallas individuales, un bronce en relevos y dos récords del Trofeo Delfín, resultados que permitieron al club finalizar en una meritoria décima posición de la clasificación general entre los 33 equipos participantes. La gran protagonista fue Renee Álvarez Argento. La joven nadadora conquistó dos medallas de oro en los 100 metros espalda y los 200 estilos, además de una plata en los 100 libre, estableciendo además dos nuevos récords del campeonato en categoría alevín.

También brilló Ania Ferrer Carasa, campeona absoluta en los 200 metros libre con un registro de 2:09.70 y subcampeona en los 50 metros mariposa. Las platas de Tanit Álvarez Argento en los 200 braza absolutos y de María Torres Planells en los 100 mariposa infantiles completaron buena parte del botín del conjunto santaeulaliense. La cantera también dejó huella. Jan Miquel Agatiello se proclamó campeón en los 50 metros braza, mientras que Moisés Barrena logró el bronce en la misma prueba. Ambos formaron parte, junto a Chloe Guirado y Carlota Paladea, del relevo mixto benjamín 4x100 estilos que consiguió una meritoria medalla de bronce.

La delegación de CNSE en el Torneo Delfín / CNSE

Por su parte, el CN Portus desplazó hasta Valencia una expedición formada por 17 nadadores de categorías alevín, infantil, júnior y absoluta, que aprovecharon la cita para seguir acumulando experiencia en piscina olímpica. El club ibicenco cerró su participación con ocho medallas: dos oros, tres platas y tres bronces. Sofia Maria Juan García fue una de las nadadoras más destacadas del campeonato al conquistar el oro en los 100 espalda infantiles, además de sumar dos platas en los 50 espalda absolutos y los 100 libre infantiles y un bronce en los 50 libre.

También sobresalió Gerard Prats Tur, que se proclamó campeón absoluto de los 200 espalda. Lluc Cardona Morata añadió una plata en los 100 braza infantiles y un bronce en los 200 braza absolutos, mientras que Iara Canalejo Selas completó el medallero con un bronce en los 100 espalda infantiles. Más allá de los resultados, ambos clubes coincidieron en destacar el crecimiento de sus grupos de trabajo y el valor de competir en una prueba de alto nivel como el Trofeo Delfín, una competición que volvió a reunir a algunas de las mejores promesas de la natación nacional.