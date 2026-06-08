Windsurf
El Club Nàutic Sant Antoni domina todos los podios en el Campeonato de Ibiza y Formentera de windsurf
La regata se celebró el pasado fin de semana en aguas de Santa Eulària, donde se disputaron las seis pruebas previstas por la organización
Los regatistas del Club Nàutic Sant Antoni dominaron todas las pruebas del Campeonato de Ibiza y Formentera de windsurf, disputado el pasado fin de semana en aguas de Santa Eulària. Tras la realización de las seis pruebas previstas por la organización, los deportistas del CNSA lograron copar todos los pódiums del evento.
Mateo del Rincón lideró la tabla clasificatoria en Techno sub-15, seguido por sus compañeros de Es Nàutic Jan Vallvey, que fue segundo, y Luca Siquier, que se situó en la tercera plaza. Miquel Castelló también logró el triunfo en Techno sub-13, seguido de Noah Colomar del Club Náutico Santa Eulalia y de Saul Siwnburn de este mismo equipo. En la clase Windsurfer, el líder fue Enrique Mas, del CNSA, seguido por sus compañeros de filas Lluís Colomé y Jessica Torres. Participaron regatistas del CNSA, el CNSE y el CS Formentera.
La jornada del sábado se caracterizó por el viento flojo de componente sur, mientras que el domingo viró a levante moderado. El comité de regatas dio salida a las seis mangas previstas que, con un descarte, configuran los resultados finales. El CNSA desplazó al evento a un total de catorce regatistas que se repartieron por todas las disciplinas, siendo el club con mayor participación de cuantos promocionan el windsurf en la isla.
Suscríbete para seguir leyendo
- Histórico Román: El primer futbolista de Ibiza que debuta con la selección española absoluta de fútbol
- José Bueno, presidente del Bàsquet Sa Real de Ibiza: «No podemos poner en riesgo la cantera para mantener la Tercera FEB»
- La Peña Deportiva asalta Manacor y acaricia el ascenso
- El Club Rítmica Sant Josep firma una actuación histórica en la Final Balear de Menorca
- Mark Roper y Daniela García vuelan en la 43ª Milla Urbana Isla de Ibiza
- Actividades de verano en las piscinas de Es Raspallar, en Ibiza: así puedes apuntarte
- Fallzone Tournament debuta con éxito en Ibiza y valida su innovador formato en artes marciales
- El ascenso de la PE Sant Jordi pasa por Pòrtol