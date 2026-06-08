Los arqueros de Ibiza y Formentera brillan en el Campeonato de Baleares de Aire Libre

Los arqueros de Ibiza y Formentera fueron grandes protagonistas del Campeonato de Baleares de Aire Libre 2026 de arco recurvo y compuesto, celebrado el pasado fin de semana en es Cubells. Los deportistas de los clubes S’Arc d’Eivissa, Es Cubells y Formentera completaron una sobresaliente actuación, con varios títulos autonómicos y una amplia presencia en los podios de la competición.

Uno de los grandes momentos para el tiro con arco pitiuso llegó en la categoría Recurvo Balear Mixto, donde el podio estuvo formado íntegramente por representantes de Ibiza y Formentera. Máximo Kinleiner, del Club de Tir amb Arc Es Cubells, se proclamó campeón de Baleares, seguido por Carla Costa, de S’Arc d’Eivissa, y por Yasmin Costa, también de Es Cubells, que consiguió la medalla de bronce.

Dominio ibicenco

S’Arc d’Eivissa también firmó un destacado doblete en Recurvo Veterano Mixto, con la victoria de María Nieves Montero y el subcampeonato de Santiago Daza. El tercer puesto fue para Juan José Bonet, del Club de Tir amb Arc Projecte A. El dominio del club ibicenco se hizo especialmente visible en la categoría Recurvo Hombre, donde sus deportistas ocuparon las cuatro primeras posiciones de la clasificación. Aitor Ramiro Poley se alzó con el título autonómico, por delante de Pere Cincunegui y Andrei Robert, que completaron el podio. Adrià Prats finalizó en la cuarta posición.

En Recurvo Mujer, el oro fue para Iria Vanrell Espadas y la plata para Elena Lily Tolmie, ambas del Club d’Arc Mahó. La representación ibicenca también subió al podio gracias a Ainhoa Retamal Torres, de S’Arc d’Eivissa, que logró la medalla de bronce. En arco compuesto, los pitiusos volvieron a dejar su sello. En la categoría masculina, Raúl Rubio, del Club de Tir amb Arc Es Cubells, se proclamó campeón de Baleares. La segunda posición fue para Miguel Rubén Anglada, de Son Pardo, mientras que Gandolfo Spagnuolo, del Club de Tir amb Arc Formentera, consiguió la medalla de bronce.

También hubo protagonismo local en Arco Compuesto Mujer, donde Nur Gómez, del Club de Tir amb Arc Es Cubells, conquistó el título autonómico. Tania Martín, de Son Pardo, fue segunda, mientras que Magali Foulon, también de Es Cubells, completó el podio con la tercera posición. Los resultados obtenidos en Es Cubells confirman el excelente momento del tiro con arco en Ibiza y Formentera. La importante cosecha de títulos y medallas refleja el alto nivel competitivo de los clubes pitiusos, que volvieron a situarse entre los grandes referentes del panorama autonómico.