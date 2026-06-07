La Peña Deportiva asalta Manacor y acaricia el ascenso

La Peña Deportiva sigue creyendo. El conjunto de Ramiro González dio este domingo otro paso hacia el ansiado regreso a Segunda RFEF tras imponerse por 1-3 al Manacor en Na Capellera y superar la segunda ronda del ‘play-off’ de ascenso con un global de 5-2. Salinas, Mubarak y Nico firmaron los goles de un equipo que supo levantarse tras encajar el 1-0 y que acabó pasando por encima de un rival que durante muchos minutos se vio desbordado por el vendaval ofensivo de los ibicencos.

El encuentro ya comenzó con sobresalto para la expedición peñista. Un problema con el equipaje, en el que viajaban las botas de varios jugadores, obligó a solicitar el retraso del partido una hora. Un contratiempo que no alteró los planes de una Peña que acabó exhibiendo personalidad y madurez competitiva en uno de los escenarios más exigentes de la temporada.

Los primeros minutos estuvieron marcados por el respeto mutuo. Nadie quería cometer un error que pudiera resultar definitivo y el encuentro transitó por los caminos habituales de una eliminatoria de ascenso: mucha tensión, pocas concesiones y más intensidad que fútbol. El Manacor avisó primero con una falta lateral que se fue envenenando hasta estrellarse en el palo tras una intervención providencial de Lautaro.

La igualdad dominaba el choque, aunque el conjunto mallorquín parecía sentirse algo más cómodo. Y a la media hora encontró premio. Una buena combinación por la banda derecha entre Adrià y Francisco acabó con un centro al área que Cape remató de primeras para firmar el 1-0 e igualar la eliminatoria. El gol encendió Na Capellera y obligó a la Peña a reaccionar. Y reaccionó.

Primero apareció Dols para evitar el empate con una gran intervención. Después emergió la figura de Salinas. Josep prolongó un saque de banda al interior del área y el delantero apareció en el segundo palo para empujar el balón a la red y devolver la tranquilidad a los de la Villa del Río. El empate dejó tocado al Manacor y espoleó a una Peña que terminó mucho mejor la primera parte y que incluso pudo marcharse al descanso por delante en el marcador.

La Peña, un vendaval en la segunda parte

Tras el paso por vestuarios llegó el golpe definitivo. La Peña salió decidida a acabar con la eliminatoria y apenas necesitó unos minutos para darle la vuelta al marcador. Mubarak culminó una gran acción ofensiva con un disparo ajustado al palo que puso el 1-2 y silenció las gradas de Na Capellera. El Manacor intentó responder de inmediato y rozó el empate, pero Lautaro apareció con una parada salvadora para mantener la ventaja visitante. Fue el último aliento de los mallorquines.

Con los locales obligados a arriesgar, la Peña encontró espacios y sentenció el partido. Nico aprovechó una indecisión de la defensa para plantarse solo ante Dols y definir con sangre fría el 1-3. En apenas diez minutos, los ibicencos habían dinamitado la eliminatoria.

A partir de ahí, el conjunto de Ramiro González manejó el encuentro con inteligencia. Incluso dispuso de varias ocasiones para ampliar todavía más la diferencia ante un Manacor completamente desbordado y sin capacidad de reacción. Los locales también tuvieron alguna llegada aislada, pero nunca encontraron la manera de volver a meterse en el partido.

La Peña bajó pulsaciones, anestesió el encuentro y cerró el pase con la autoridad de los equipos que saben competir cuando más quema el balón. Ahora, los de Santa Eulària están a tan solo una eliminatoria de regresar a Segunda RFEF. El último obstáculo saldrá del duelo andaluz entre el Arenas de Armilla y el Motril. El sueño sigue muy vivo.