La PE Sant Jordi cae en Pòrtol y se complica el ascenso

La PE Sant Jordi cayó durante la tarde de este domingo ante el Pòrtol FC por 1-0 en el partido de ida de la final del playoff de ascenso a Tercera RFEF. Pese a las ocasiones de los jordiers, el conjunto que dirige Rafa Payán se fue con los bolsillos vacíos de territorio mallorquín y se jugará la parte por el todo en el Kiko Serra. Tocará pensar en clave remontada durante toda la semana para conseguir el ansiado ascenso.

Los verdinegros comenzaron imponiendo su ley en el Son Caulellas-Cata Coll con varias aproximaciones sobre la meta de Pau Bujosa, aunque sin encontrar una opción clara de disparo. Sin embargo, los portolanos se mantenían bien ordenados en campo propio y buscaban transiciones rápidas que ponían en más de un apuro a la zaga conformada por Rojo, Mascareña, Luis Benítez y Rinson.

José Ramírez pudo adelantar a los mallorquines pasado el cuarto hora de choque tras un disparo raso que se marchó a la derecha de Iván Bonet. Los jordiers reclamaron un posible penalti sobre Reales que el colegiado no consideró punible. Justo después, ocurriría la ocasión más clara de los ibicencos, después de que Luzzi botara un balón desde la banda derecha y Reales rematara al palo izquierdo de la portería. El aviso hizo recular aún más al Pòrtol, que seguía aculado en su área, esperando la oportunidad para coger desprevenida a la zaga verdinegra.

Álex Vázquez amargó la tarde de los jordiers

Ramírez que estaba siendo el único que inquietaba a los defensores ibicencos, volvería a asomarse en el área para enviar un remate envenenado que rozó el palo izquierdo. La igualdad estaba servida sobre el césped de Marratxí con un Sant Jordi que ahora estaba sufriendo para evitar el primero de los locales.

La pausa para hidratación condujo a un tramo final de primer periodo que se resumió en una oda al 'patapum p'arriba', donde ninguno de los dos equipos lograba trenzar alguna jugada de peligro que terminara inaugurando el marcador. El encuentro llegó al final de los primeros 45 minutos reglamentarios tras una primera parte en la que los jordiers rozaron el primero y en la que sufrieron por momentos las acometidas de los mallorquines al contraataque.

La segunda mitad, sin embargo, no comenzó bien para las aspiraciones de los hombres de Payán. Tal fue así que, transcurridos nueve minutos de segundo periodo, Álex Vázquez aprovechó para introducir el balón en la red y colocar el primero de los portolanos en el 54. El delantero había entrado en la segunda parte por Pau Canals y no necesitó ni diez minutos para perforar la red jordiera. 1-0 y aún toda una segunda mitad por remar para los visitantes.

'Objetivo remontada' en el Kiko Serra

Pese al empuje de los verdinegros, el gol no llegaba de ninguna de las maneras, mientras que Rinson recibía una amarilla llegada la hora de partido. Payán no lo veía del todo claro e introdujo a Gualdrón por un Reales que rozó el gol en varias ocasiones, pero que se fue de vacío al banquillo. Diez minutos después introduciría a Casco en el medio campo por Carella con el objetivo de refrescar piernas y seguir acechando la meta custodiada por Bujosa.

Sin embargo, los mallorquines juntaron filas, resistieron con auténtica bravura y no permitieron a los jordiers lograr un empate que habría dado alas de cara al choque de vuelta. Finalmente, ese golpe de fortuna no terminaría llegando y la PE Sant Jordi cayó por la mínima. Pese a la derrota, el objetivo está más que claro: convertir el Kiko Serra en una auténtica fortaleza y lograr la remontada arropados por una afición que confiará en que los suyos den la vuelta al 1-0 y consigan el tan esperado ascenso a Tercera RFEF. La cuenta atrás no ha hecho más que comenzar.