Las judocas del Club Judo Sant Jordi cierran una participación histórica en la Liga Nacional de Clubes

El Club Judo Sant Jordi puso este sábado el punto final a su histórica participación en la Liga Nacional de Clubes de Segunda División Femenina, una competición en la que el conjunto ibicenco ha debutado esta temporada y en la que ha sido el único representante balear en la segunda máxima categoría nacional por equipos.

El equipo femenino del club disputó en el Pabellón Francisco Valcárcel de Madrid, sede de la Federación Madrileña de Judo, la segunda y última jornada de la competición. Las judocas iniciaron la jornada con una contundente victoria por 4-1 ante el conjunto madrileño Hiroshima-Itsicap. En el segundo duelo, las ibicencas cedieron por un ajustado 3-2 frente al Guadarrama P.D.M., en un combate muy igualado que se decidió por pequeños detalles. Ese mismo resultado, 3-2, se repitió en el último enfrentamiento ante el Judo Club Getafe, con el que el equipo balear cerró su participación en la liga.

Más allá de los resultados, la presencia del Club Judo Sant Jordi en la Liga Nacional supone un hito para la entidad y para el judo ibicenco. El club ha competido por primera vez en esta categoría con un proyecto formado íntegramente por deportistas de la casa y, además, todas ellas ibicencas, una circunstancia que pone en valor el trabajo de formación desarrollado durante años.

Dina Hamri, convocada para el Campeonato de Europa cadete

Desde la entidad destacan el orgullo que supone haber demostrado que un club de la isla puede competir de tú a tú con algunos de los mejores equipos del panorama nacional. «Más allá de la clasificación, estamos orgullosos de haber demostrado que un club de Ibiza, formado íntegramente por deportistas de la casa, puede competir en una liga tan exigente como la Liga Nacional. Este es solo el principio de un proyecto que debe servir de inspiración para las generaciones que vienen detrás», señalaron desde la entidad.

La campaña, además, aún guarda otro gran reto para la entidad. La judoca ibicenca Dina Hamri ha sido convocada por la Real Federación Española de Judo para representar a España en el Campeonato de Europa Cadete, que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria del 29 de junio al 2 de julio.

La convocatoria de Hamri supone un nuevo hito para el Club Judo Sant Jordi y pone el broche de oro a una temporada que ya forma parte de la historia de la entidad. Su presencia entre las mejores judocas cadetes del continente refleja el trabajo, la dedicación y el crecimiento del judo ibicenco en los últimos años.