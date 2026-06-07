Éxito de participación en las jornadas de tecnificación de voleibol en Ibiza con 45 jóvenes de la isla

El Polideportivo de es Viver acogió este domingo la tercera y última jornada de tecnificación y seguimiento de deportistas en edad escolar de voleibol, una iniciativa que reunió a unos 45 jugadores y jugadoras de categoría infantil y cadete procedentes de diferentes puntos de la isla. La sesión, celebrada entre las 16 y las 20 horas, puso el broche final a un programa impulsado por la Delegación Insular de la Federación Balear de Voleibol con el objetivo de reforzar el trabajo de base y detectar jóvenes con proyección dentro de esta disciplina.

La jornada contó con la participación de deportistas del Club Voleibol Eivissa, el Club Vóley Cor Pitiús y el Club Voleibol Santa Eulària, que compartieron pista en un formato inédito hasta ahora en Ibiza. Jugadores de ambos géneros y de las categorías infantil y cadete entrenaron conjuntamente, dejando a un lado la estructura habitual por clubes y equipos para trabajar bajo una misma dinámica técnica. Esta fórmula permitió crear un espacio común de aprendizaje, convivencia y evaluación, favoreciendo además el intercambio entre jóvenes que habitualmente compiten o entrenan en entornos separados.

Durante las cuatro horas de actividad, los participantes realizaron diferentes ejercicios orientados a mejorar fundamentos técnicos, aspectos tácticos y situaciones reales de juego. La propuesta también sirvió para que el equipo técnico pudiera observar de cerca la evolución de los deportistas, su capacidad de adaptación, sus condiciones físicas y su respuesta en un contexto de entrenamiento diferente al habitual. Como cierre de la sesión, se disputó un partido entre dos combinados cadete femeninos, que puso el punto competitivo a la jornada. Aunque el marcador final fue de 3-0, los parciales reflejaron una gran igualdad y un nivel muy parejo entre ambos conjuntos.

Andrés Muñoz y Esther Muñoz coordinaron a los jóvenes

El principal objetivo de estas jornadas es detectar talentos con condiciones adecuadas para la práctica del voleibol de alto rendimiento, especialmente aquellos deportistas que presentan un biotipo destacado y margen de progresión. La intención de la Delegación Insular es que estos jóvenes puedan recibir un seguimiento específico y, en caso de reunir las condiciones necesarias, optar en el futuro a integrarse en el Centro de Tecnificación Deportiva de las Islas Baleares (CTEIB), donde se trabaja con deportistas en etapas de formación avanzada.

Esta primera edición ha contado con la dirección técnica de Esther Torres y Andrés Muñoz, responsables de coordinar las sesiones y de guiar el trabajo realizado sobre la pista. Desde la organización se valoró de forma muy positiva la respuesta de los clubes y la implicación de los deportistas, que han participado con actitud, compromiso y ganas de aprender.

Asimismo, la Delegación quiso agradecer la cesión de las instalaciones al Consell y al Patronat d’Esports d’Eivissa, así como el apoyo recibido para poder desarrollar una iniciativa que nace con vocación de continuidad. La experiencia deja un balance satisfactorio y abre la puerta a que este tipo de jornadas puedan consolidarse en próximas temporadas como una herramienta clave para el crecimiento del voleibol base en Ibiza.