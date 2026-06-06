La Peña Deportiva, a un paso de la final por el ascenso a Segunda RFEF

Partido a vida o muerte para la Peña Deportiva. El conjunto dirigido por Ramiro González disputa este domingo (12 horas) en Na Capellera la vuelta de la segunda eliminatoria del ‘play-off’ de ascenso a Segunda RFEF ante el Manacor, noventa minutos que pueden acercar a los de la Villa del Río a solo un paso de regresar a una categoría que conocen bien y que perdieron la pasada temporada.

Los ibicencos defenderán el 2-1 logrado hace una semana en el Municipal de Santa Eulària, un resultado valioso pero ni mucho menos definitivo. La Peña golpeó primero gracias a un doblete de Salinas a la salida de dos saques de esquina y llegó a tener el partido donde quería antes del descanso. De hecho, los de Ramiro González dispusieron de varias ocasiones para ampliar la ventaja y dejar la eliminatoria prácticamente sentenciada, pero perdonaron y acabaron pagando caro su falta de acierto.

El Manacor, muy inferior durante buena parte del encuentro, consiguió mantenerse con vida gracias a las intervenciones de Dols y encontró un premio inesperado en la segunda mitad con el tanto de Expósito. Un gol que cambió por completo el panorama y que permite a los mallorquines afrontar la vuelta con la sensación de que todavía tienen mucho que decir.

No será una empresa sencilla. El conjunto manacorí ha sido una de las grandes revelaciones del curso y terminó la fase regular en segunda posición con 77 puntos, nueve más que una Peña Deportiva que concluyó tercera, pero que parece haber llegado en el mejor momento posible al tramo decisivo de la temporada. Los santaeulalienses eliminaron en la primera ronda al Constància y han recuperado la solidez competitiva que les había acompañado durante gran parte del campeonato.

El Manacor, por su parte, superó al Llosetense en la primera eliminatoria tras empatar a uno en la ida y vencer por 2-1 en la vuelta gracias a un doblete de Amengual. Sin embargo, los precedentes de esta temporada invitan al optimismo en clave peñista.

Ambos equipos se han enfrentado en tres ocasiones y el balance favorece claramente a los ibicencos, que además del triunfo de la semana pasada firmaron una contundente goleada por 0-5 en su visita liguera a Manacor. El único precedente favorable a los mallorquines fue un empate a uno en Santa Eulària el pasado mes de marzo.

Pero todo eso pertenece ya al pasado. Las estadísticas, los antecedentes y la clasificación dejan de tener importancia cuando el balón eche a rodar este domingo. La Peña está a dos partidos de recuperar la Segunda RFEF y no puede permitirse mirar más allá. Le bastará con ganar o empatar para seguir soñando. Na Capellera dictará sentencia.