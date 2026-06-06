Geno Tilves, el hombre que cambió la historia del Trasmapi HC Eivissa

Hablar del crecimiento del Trasmapi HC Eivissa durante la última década es hablar inevitablemente de Eugenio Tilves. El técnico gallego, convertido ya en una de las figuras más importantes de la historia reciente de la entidad insular, continuará una temporada más al frente del primer equipo después de que el club anunciara este viernes su renovación hasta junio de 2027. La noticia supone mucho más que la continuidad de un entrenador. Supone la ratificación de un proyecto que lleva años creciendo de manera constante y que esta temporada ha alcanzado una de sus cotas más altas desde la llegada del preparador gallego a la isla.

Tilves aterrizó en Ibiza en 2010 para defender la camiseta del club como jugador. Lo hizo en una entidad muy diferente a la actual, lejos todavía de los focos del balonmano nacional. Con el paso de los años se convirtió en uno de los referentes de la casa y, tras colgar las zapatillas, asumió la responsabilidad de dirigir al equipo desde el banquillo. Una apuesta que el tiempo ha terminado convirtiendo en uno de los mayores aciertos de la historia del club.

Bajo su liderazgo, el HC Eivissa logró en la temporada 2019/20 el histórico ascenso a División de Honor Plata, un hito que cambió para siempre la dimensión deportiva de la entidad. Pero si difícil fue subir, quizá más mérito tiene lo que vino después: mantenerse, consolidarse y crecer en una categoría cada vez más profesionalizada y exigente. Porque el gran valor del trabajo de Tilves no reside únicamente en aquel ascenso. Lo realmente destacable es haber conseguido que el equipo evolucione año tras año hasta convertirse en el primer equipo balear y una referencia dentro de la segunda categoría del balonmano español.

La última temporada ha sido el mejor ejemplo. El Trasmapi HC Eivissa finalizó sexto clasificado con 34 puntos, a las puertas de disputar el ‘play-off’ de ascenso a ASOBAL. Los ibicencos firmaron un balance de 17 victorias y 13 derrotas, aunque el dato adquiere todavía más relevancia si se tiene en cuenta que seis de esos encuentros se escaparon por un único gol de diferencia, por lo que el destino de los pitiusos pudo ser bien diferente.

Un pequeño detalle que separó a los insulares de pelear por el sueño de ASOBAL

Además de los resultados, el equipo se ganó el reconocimiento de toda la competición por su propuesta ofensiva. El conjunto dirigido por Tilves terminó como el quinto máximo goleador de toda la División de Honor Plata, practicando un balonmano atrevido, vertical y atractivo para el espectador, capaz de competir de tú a tú contra algunos de los presupuestos más importantes de la categoría.

La evolución resulta evidente si se observa la trayectoria reciente del club. La pasada campaña los ibicencos concluyeron novenos con 27 puntos. En la temporada 2023/24 tuvieron que disputar el ‘play-out’ de permanencia frente al Cajasur para evitar el descenso, mientras que este curso han estado peleando hasta las últimas jornadas por una plaza entre los cinco mejores equipos de la competición.

Una progresión que no parece fruto de la casualidad

El crecimiento del HC Eivissa ha sido constante desde la llegada de Tilves al banquillo. Ya en la temporada 2020/21, la primera tras el ascenso, el equipo sorprendió finalizando cuarto del Grupo A en una liga de nueve equipos y disputando posteriormente la fase de lucha por el ascenso. En los cursos siguientes logró asentarse en la categoría hasta llegar al notable salto competitivo que ha dado este año.

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Por ello, la renovación del entrenador gallego era una decisión prácticamente natural. La directiva considera a Tilves la persona ideal para seguir liderando un proyecto que afrontará en la campaña 2026/27 su séptima temporada consecutiva en División de Honor Plata. Desde el club destacan su «liderazgo, su compromiso y su profundo conocimiento de la entidad» como algunas de las razones que han llevado a prolongar la vinculación de un técnico que ya forma parte de la historia del balonmano ibicenco. Porque si el Trasmapi HC Eivissa se ha convertido en un habitual de la élite del balonmano nacional y ha pasado de luchar por mantenerse a rozar los puestos de promoción a ASOBAL, buena parte de la explicación tiene nombre y apellidos: Eugenio Tilves.