El baloncesto mini balear se cita en el Campeonato de Baleares en Sant Antoni

El baloncesto base ibicenco vive estos días una de sus citas más especiales de la temporada con la disputa del Campeonato de Baleares Mini masculino y femenino que tiene lugar en el pabellón del Siroko Sa Pedrera, en Sant Antoni. La competición, organizada por la Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB), arrancó el pasado miércoles y echará el cierre este domingo tras una semana de baloncesto de alto nivel.

La celebración del campeonato en Ibiza supone un aliciente añadido para el baloncesto pitiuso, que, por primera vez, puede disfrutar de la fase final en la isla -hasta este año siempre se había celebrado en Mallorca- y medirse a los mejores conjuntos de Baleares. En categoría femenina, el protagonismo ibicenco recayó en el Bàsquet Sant Antoni Ibiza Feeling y el CB S’Olivera, mientras que en la competición masculina compitieron el CB Sa Bodega y CB Puig d´en Valls.

Una jugadora del CB S´Olivera, rodeada de jugadoras rivales. / FFIB

Uno de los grandes momentos del campeonato lo ha firmado el equipo mini femenino del CB S’Olivera, que este sábado ha logrado una victoria de enorme valor ante La Salle Maó por 85-78. El triunfo tiene un significado especial para la entidad, ya que se trata de la primera victoria en la historia del club ibicenco en una final balear. Además, el mérito es todavía más grande al tratarse de un equipo de primer año, que está compitiendo con mayor ilusión e inexperiencia ante rivales de gran nivel.

El Sant Antoni, uno de los debutantes más sólidos

Las jugadoras de S’Olivera habían iniciado el campeonato con una derrota ajustada frente al Sant Antoni por 63-68 y otras dos más abultadas ante La Salle Palma y Sant Josep Palma. Tras la victoria de este sábado ante las menorquinas, el conjunto ibicenco afrontará todavía un compromiso más, ante CB Ferreries, con el objetivo de seguir acumulando experiencia y competir hasta el final.

También está realizando un papel destacado el mini femenino de club portmanyí, un equipo conformado por 14 jugadoras y que disputa su segundo año de vida deportiva. La pasada temporada, con el 90% de la plantilla de primer año y muchas niñas recién iniciadas en el baloncesto, el equipo ya consiguió clasificarse para la Final Four. Este curso ha dado un paso más al proclamarse campeón de la Liga y ganarse el derecho a disputar el Campeonato de Baleares.

Los jugadores del CB Puig d´en Valls atienden las indicaciones de su entrenador. / FFIB

Victoria para el CB Sa Bodega en el duelo insular

En lo deportivo, las sanantonienses comenzaron el campeonato con una victoria por cinco puntos ante S’Olivera, segundo clasificado de Ibiza. Posteriormente, cayó por 13 puntos ante Ferreries, representante menorquín, y frente a La Salle Palma, que cerraron el acta. Pese a la exigencia de los rivales, el balance interno es muy positivo por la progresión del grupo y por la capacidad de competir en una fase autonómica de máximo nivel.

En categoría masculina, CB Sa Bodega y CB Puig d´en Valls -campeón y subcampeón de la liga de Ibiza y Formentera, respectivamente- también representaron al baloncesto ibicenco en Sa Pedrera. Los vallenses iniciaron su camino el miércoles ante el otro combinado pitiuso, en un duelo insular que terminó con victoria del CB Sa Bodega por 101-51. En la segunda jornada, disputada el viernes por la tarde, El Puig cayó ante CB Ciutadella por 89-107, mientras que este sábado cayó ante CB Sant Josep y CB La Salle. El conjunto vallenc todavía tendrá por delante el encuentro ante el CB Boscos Ciutadella para cerrar el torneo con buen pie.

Un jugador del CB Sa Bodega conduce el balón desde campo propio. / FFIB

Una cita histórica para el baloncesto base ibicenco

El CB Sa Bodega Instalaciones Arévalo, por su parte, abrió la competición con autoridad en el duelo ibicenco ante el PDV y continuó su participación ante rivales de gran entidad. El conjunto insular cayó el miércoles frente a La Salle Palma y por tan solo tres puntos ante el CB Boscos Ciutadella, pero logró salir victorioso del choque frente al CB Ciutadella Ponent con un contundente 108-87.

Más allá de los resultados, el Campeonato de Baleares Mini está siendo una experiencia de aprendizaje y crecimiento para los equipos ibicencos. La presencia de varios conjuntos de la isla en una cita autonómica disputada en casa refuerza el trabajo de cantera de los clubes y permite a los jóvenes jugadores y jugadoras vivir un torneo exigente, ilusionante y rodeado del ambiente de sus familias, compañeros y afición. La competición bajará el telón este domingo en el polideportivo Siroko Sa Pedrera, donde se cerrará una semana intensa de baloncesto mini y convivencia deportiva.