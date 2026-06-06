El ascenso de la PE Sant Jordi pasa por Pòrtol

Se acabaron todas las oportunidades para ascender a Tercera RFEF. El duro camino que ha atravesado la PE Sant Jordi para conseguir el tan ansiado ascenso a la categoría donde permaneció hasta hace un año termina ante el Pòrtol FC. Los jordiers afrontan este domingo a las 15.30 horas la ida de la final del play-off de ascenso en Mallorca con un solo objetivo en mente: obtener un buen resultado para certificar la clasificación en Ibiza.

El cuadro ibicenco llega a la final tras aplastar al CF Sóller en la semifinal, que terminó con un resultado global de 8-2 (0-4 y 4-2). Ambas goleadas han sido la prueba fehaciente de que la eliminatoria ante el CD Migjorn fue un accidente, y que es posible rehacerse de un varapalo importante cuando te vuelves a jugar la parte por el todo a la semana siguiente. Aunque cansados después de una larga temporada, el conjunto verdinegro visita el Son Caulelles-Cata Coll con las mejores sensaciones posibles y con la meta de no dejar escapar la final en el encuentro de ida.

Para afrontar la eliminatoria con plenas garantías, los de Rafa Payán llegan con todo: Alfenoni, Dani Reales y Luzzi han sido algunos de los protagonistas durante la andadura por la fase de ascenso, siempre escoltados por un Luna que ha sido la batuta que dirigía la orquesta en el medio campo.

El Pòrtol FC, la bestia negra de la UD Ibiza B

Sin embargo, enfrente no habrá un rival sencillo. Los portolanos afrontan la finalísima tras imponerse a la UD Ibiza B, en la que fue la cuarta de las cinco eliminatorias que necesitaba superar para ascender y que no consiguió superar. Si bien es cierto que el filial blaucel venció en el choque de ida por 2-1 en Es Putxet, el encuentro de vuelta se convirtió en el circo de los horrores, después de que los mallorquines endosaran un 4-0 en la vuelta. Este dato refleja el peligro del cuadro marratxí como local, aunque contraste con su desempeño fuera de Mallorca.

Aunque el Kiko Serra será una olla a presión en el partido de vuelta que se disputará la próxima semana, la realidad es que no se permiten errores de bulto, y cualquier resultado que favorezca en demasía al Pòrtol FC se puede convertir en una cuesta difícil de escalar para la PE Sant Jordi, que quieren reafirmar su condición de favoritos al ascenso con una victoria que decante la eliminatoria y que deje la eliminatoria vista para sentencia en Ibiza.