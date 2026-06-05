La SD Portmany ya tiene nuevo entrenador

El O Beach Portmany continúa confeccionando su proyecto de cara al próximo año en Primera Regional Prefente. El club sanantoniense hizo oficial durante este jueves la incorporación de Carlos Tomás como nuevo entrenador de su primer equipo. El técnico ibicenco llega al banquillo del conjunto de Sant Antoni con el objetivo de reforzar el proyecto deportivo del club y trabajar para devolver al equipo a Tercera RFEF.

Nacido en Ibiza, Carlos Tomás cuenta con una destacada trayectoria vinculada al fútbol. Como jugador, se formó en la cantera del Villarreal CF, club con el que llegó a debutar en Primera División. Posteriormente, también defendió los colores de equipos como la SD Ponferradina y el Levante UD B. En su etapa como entrenador, pese a su juventud, ha dirigido a diferentes equipos de la isla y ha acumulado una importante experiencia en el fútbol pitiuso. Entre sus logros más destacados figura el ascenso a Tercera RFEF conseguido con la PE Sant Jordi. Su conocimiento del fútbol insular, su vinculación con Ibiza y su experiencia tanto dentro como fuera del terreno de juego son algunos de los argumentos con los que el club refuerza su proyecto de cara a la nueva temporada.

«Devolver al equipo a Tercera RFEF»

«Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad de poder formar parte de este proyecto tan ambicioso, en un club que tiene una historia y un sentimiento de pertenencia que lo hace único en la isla. El objetivo no es otro que seguir creciendo de la mano de la cantera y de gente comprometida, ilusionada y que se sienta identificada con el club para poder devolver al equipo a Tercera RFEF», señaló Carlos Tomás tras confirmarse su llegada.

Con esta incorporación, el O Beach Portmany inicia una nueva etapa deportiva con un entrenador de la casa, conocedor del entorno y con una clara apuesta por el crecimiento del club desde la identidad, la cantera y el compromiso.