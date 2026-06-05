La SD Formentera prepara la confección de la plantilla de cara al próximo año

La SD Formentera continúa con su puesta a punto para confeccionar el equipo que disputará una temporada más el Grupo 11 de Tercera RFEF con el objetivo del tan ansiado ascenso. Los formenterenses van a paso de gacela en la toma de decisiones de cara al próximo año y ya son ocho los nombres confirmado que seguirán defendiendo los colores rojinegros.

El primer anuncio fue el más importante, ya que el club hizo oficial el pasado miércoles la continuidad de su técnico, Maikel Romero, en la que será su cuarta temporada consecutiva en los banquillos del Sant Francesc Xavier. El exjugador rojillo se hizo cargo del primer equipo en mayo de 2023, en una etapa en la que ha vivido un descenso a Tercera RFEF y en la que buscará nuevamente regresar a la categoría donde merece estar.

La continuidad de Romero no fue la única novedad que anunció la entidad en el banquillo, ya que también hizo oficial la incorporación de Jorge Jurado, que se convertirá en la mano derecha del preparador como segundo entrenador.

La entidad pitiusa ha anunciado la continuidad de seis jugadores

Tras la configuración del cuerpo técnico, llegó la renovación de una de las piezas clave del equipo y que volvió a brillar durante la reciente temporada en Tercera RFEF: Alberto Górriz. El ariete continuará un año más defendiendo la elástica rojilla con sus goles y gran efectividad en área rival.

Si bien la faceta ofensiva es importante, no lo es menos la zaga. De esta forma, el club también anunció la renovación de Losada, que liderará la defensa en la que será su tercera temporada consecutiva en la SD. El centro del campo también ha sido una de las posiciones que la entidad pitiusa ha querido cerrar con premura. Por un lado, Joaco continuará una temporada más en las filas rojinegras para apuntalar la medular. Por el otro, el pontevedrés Josiño permanecerá otro año más mostrando su desequilibrio y talento en el medio campo para convertirse en una de las figuras clave del equipo.

Finalmente, la SD Formentera ha certificado la continuidad de los protagonistas bajo palos. Charlie defenderá el arco pitiuso la próxima temporada, después de convertirse en el portero menos goleado en la pasada campaña, un dato que revela el excelente estado de forma en el que se encuentra el cancerbero. Asimismo, Tommy también formará parte de la plantilla del próximo año tras anunciarse su continuidad en la meta formenterense.

El grupo isleño comienza a dar forma a un proyecto que aspira a obtener mejores resultados que la pasada temporada, donde el equipo terminó con la miel de los playoffs en los labios tras acabar en la sexta posición y a seis puntos de puestos de promoción. El tiempo determinará qué será capaz de hacer este equipo en un año que prometerá emociones fuertes.