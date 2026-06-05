Los superdeportistas de Sant Antoni, homenajeados en el Ayuntamiento

El alcalde del Ayuntamiento de Sant Antoni, Marcos Serra, y el concejal de deportes, Daniel Sánchez, han recibido durante la mañana de este viernes en el Consistorio a diversos deportistas del municipio para reconocer los últimos éxitos conseguidos en competiciones de ámbito estatal y europeo.

Durante el acto, el Consistorio ha querido destacar el esfuerzo, la dedicación y la proyección de los deportistas locales, que han firmado resultados destacados en diferentes disciplinas y han llevado el nombre de Sant Antoni a campeonatos nacionales e internacionales.

Entre los homenajeados se encontraba Xicu Marí, del Motoclub Formentera i Eivissa, que logró la medalla de oro en el Campeonato de España de Trial. También recibió el reconocimiento Aira Hernández, del club Es Vedrà, tras proclamarse campeona de España en categoría sub-14 de gimnasia rítmica.

José Gadea, uno de los principales reconocidos tras sus múltiples éxitos

El atletismo tuvo una presencia destacada en el acto gracias a los representantes del Club Atletisme sa Raval. José Serra fue reconocido por su tercer puesto en la prueba de Cross M40 del Campeonato de Europa Máster Short Track, mientras que José Gadea recibió el homenaje tras conseguir dos terceras posiciones, en 10 kilómetros ruta y 21 kilómetros ruta, además de cuatro medallas por equipos en 10 km, 21 km, cross masculino y cross mixto en el Campeonato de Europa Máster de Ruta.

También se distinguió a Esther Rubio, tercera clasificada en relevos F45 en el Campeonato de Europa Máster Short Track, y a José Gutiérrez, segundo clasificado en relevos M40 en la misma competición continental.

En kárate, el Ayuntamiento reconoció los resultados de los deportistas del Samyd Gonzalo Tur, tercer clasificado en kumite juvenil de 55 kilos en el Campeonato de España infantil, y Alba Ribas, campeona de España en kumite juvenil de 47 kilos. Por su parte, Natalia Deris, de Addif, fue homenajeada tras proclamarse campeona de España en los 50 metros braza y subcampeona en los 100 metros braza.

Con este reconocimiento institucional, el Ayuntamiento de Sant Antoni ha querido felicitar públicamente a todos los deportistas por sus logros y agradecer su contribución a la promoción del deporte local, así como su papel como referentes para las nuevas generaciones del municipio.